¡Para no creerlo! La increíble historia de una mujer que llegó a perder hasta 40 kilos a base de usar diariamente el ‘hula hula’ desde la comodidad de su casa se ha vuelto todo un ejemplo de superación para otras mujeres que quieren iniciar el cambio en su vida.

Ni bien se hizo público en Facebook el radical cambio de esta luchadora que llegó a pesar 96 kilos en el pasado, se hizo viral, dejando sorprendidos a todos con la nueva y saludable apariencia.

La protagonista de la que estamos hablando es Izzie East, una joven inglesa de 25 años, que eligió superar ella misma sus expectativas y bajar de peso de una forma poco convencional: usando el hula hula.

En una entrevista con el medio The Sun, Izzie cuenta que pasaba horas comiendo con su novio Nathan de (31), después del trabajo, lo que impactó notoriamente en su peso.

“Él comía y comía y no le pasa nada y creí que podía seguirle el ritmo, porque realmente no me importaba mi aspecto, estaba feliz”, afirmó Izzie al medio inglés.

Izzie East, la joven inglesa de 25 años, llegó a pesar 96 kilos y así lucía en el 2017. (Foto: Facebook)

El cambio

Tras acudir al médico por alteraciones en su periodo mestrual y estar demasiado agotada, este le advirtió que tenía sobrepeso y que podría enfermar gravemente si no hacia un cambio en su forma de vida.

Es ahí cuando Izzie entra en razón y decide poner pie en marcha a su objetivo de bajar de peso, pero aunque le pareciera muy complicado, pues ella odiaba la idea de tener que ir a un gimnasio, decidió entrenar con un hula hula y así comenzó su rutina por 20 minutos desde casa, mientras miraba la televisión. Además de eso, la joven se acostumbró a una exigente dieta en alimentos saludables.

Izzie East, llegó a bajar de peso practicando diariamente con su 'hula, hula'. (Foto: Facebook)

“Tengo un par de hula hula pero el que uso todos los días pesa 1,6 kg. y hago todo tipo de movimientos con él, incluso sentadillas y estocadas”, detalló a The Sun.

Para fines del año 2017, Izzie logró bajar 33 kilos y reducir de talla 46 (XXL) a 36 (XS) y actualmente te sorprenderá la nueva figura que presume en Facebook.

Izzie East, la joven inglesa de 25 años, llegó a perder 40 kilos y luce así actualmente. (Foto: Facebook)

Por ahora, la mujer comparte su inspiradora historia en redes sociales para motivar a otros a bajar de peso y no tener que exponerse a riesgos de salud a los que estuvo expuesta ella, como la obesidad.

Izzie East, la joven inglesa de 25 años, comparte su historia en redes sociales para ser inspiración de otras personas que quieran cambiar su vida. (Foto: Facebook)

TE PUEDE INTERESAR