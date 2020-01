¿Era para tanto? Un grupo musical se encontraba ofreciendo un recital en plena calle hasta que una furiosa mujer salió de su casa para echarlos de su cuadra a ‘escobazos’. La señora, al parecer, no soportaba la bulla que hacía la orquesta, a cuyos músicos no les quedó otra opción que salir corriendo del lugar con sus instrumentos en la mano. El video fue grabado por un vecino y se hizo viral al ser compartido en Facebook y otras redes sociales.

Como podrás apreciar en la grabación, un grupo de músicos buscaba darle entretenimiento a los habitantes de un vecindario muy conocido. Es así como iniciaron su camino al lugar con todos sus instrumentos para armar un show improvisado; sin embargo, jamás pasó por la mente de los artistas que una señora haría de las suyas mientras todo estaba siendo captado para un video de Facebook.

Así como se pueden ver en las imágenes de Facebook, las personas de la banda colocaron sus instrumentos y comenzaron a probar el sonido mientras las personas sacaban las cabezas por la ventana para ver qué pasaba.

El ruido parecía ser tan fuerte que la mujer optó por cerrar todas las ventanas de su hogar sin imaginarse que, en su intención por descansar, el fuerte sonido de la banda se lo impediría, así que tras unos minutos tomó una decisión que dejó sorprendidos a todos.

Tras el enojo de la señora, nuestra protagonista del viral de Facebook agarró su escoba y salió a la calle raudamente para comenzar a a atacar a los intérpretes, los cuáles salieron corriendo del lugar con sus instrumentos con el fin de ponerse a salvo mientras los vecinos escuchaban sus gritos y graban para posteriormente colocarlo en sus cuentas de Facebook como uno de los actos cómicos más divertidos de las Redes Sociales ahora.

Por otra parte, la página de Facebook que colgó el video viral cuenta con actualmente más de 100 mil reproducciones, haciéndose uno de los virales 2020 que se volvieron tendencia en cuestión de horas. Los usuarios no aguantaron las carcajadas y en comentarios afirmaron que la situación, a pesar de ser atípica, puede pasar en cualquier barrio.

Facebook viral: señora bota a 'escobazos' a unos músicos que tocaban afuera de su casa

Mark Holmgren, de Canadá, tenía 17 años cuando sufrió un grave accidente vehicular. Un amigo le había prestado su moto, “manejaba demasiado rápido y en una curva patiné y me fui al suelo. Los nervios de mi hombro se cortaron. Desde aquel día mi brazo no sirvió más. No lo podía mover y tampoco sentía nada”. A raíz de ello, Mark no pudo usar nunca más su brazo, hace ocho meses decidió que se lo amputasen, pero antes tuvo una singular petición que esperaba se la cumplan.

Sin embargo, a Holmgren, que ahora tiene 37 años, se le ocurrió una “solución". “Primero pensé ‘voy a esperar, seguro que serán capaces de hacer algo con mi brazo, inventarán algo nuevo o me darán un brazo robótico’. Pero nada de ello ocurrió, y al final decidí seguir adelante”, declaró a CTV News. Fue entonces cuando tomó la decisión de que se lo amputasen, pero pidió que guardaran su extremidad. Su historia ha dado la vuelta al mundo al punto de volverse viral a través de las redes sociales.

Un mes después de la amputación, desde el hospital le dijeron que ya podía pasar a buscar su brazo. Se lo llevó en una bolsa de basura y una vez en casa lo mantuvo en el congelador durante un mes. Su plan era llevarlo a un taxidermista para que disecase el esqueleto, pero tras visitar a varios no logró que nadie accediera a hacer el singular encargo. “No querían tocar partes del cuerpo de una persona”, reveló.

Sin embargo, conoció a Legends Taxidermy, quienes accedieron a su petición. Lo dejó hace unas semanas y se lo devolvieron justo para Navidad. “Lo más destacado del año ha sido trabajar en este proyecto. Nos pidió si podíamos limpiar su brazo. Es lo más extraño que hemos hecho, pero nos sentimos bastante realizados al ver el resultado”, señalaron los taxidermistas desde su página de Facebook .

Un hombre en Canadá guardó el esqueleto de su brazo amputado como recuerdo. Su peculiar historia es viral en Facebook. (CTV News)

Un vagón del metro en Argentina fue el escenario del gran amor de una pareja de recién casados, que decidió celebrar su boda con alegría y en compañía de todos sus invitados allí.

Es así como este curioso suceso se hizo viral en Facebook y en las demás redes sociales en donde confirmaban que también harían algo parecido solamente en caso estuvieran apurados.

Facebook Viral: Pareja argentina celebra su boda en el metro y se hace viral

“Yo me encargo de los niños para que puedas hacer las compras en paz”. Eso es lo que le dijo un padre de familia de Estados Unidos a su esposa, quien a su regreso a casa se encontró con una escena que no dudó en fotografiar. Ella compartió la imagen en Facebook, donde se hizo viral.

“Estoy segura que él es el hombre más brillante que he conocido”, prosigue Monica Weber en su publicación de Facebook que acumula más de 29 mil reacciones, alrededor de 10 mil comentarios y aproximadamente 36 mil compartidas.

“Él los puso a hacer ‘arte realista’ mientras ‘posa’, o mejor dicho, duerme la siesta. El ganador recibirá un chocolate, pero seamos honestos, Michael W. Weber Jr. es el único ganador”, agregó la madre de familia, que al ver el éxito de su historia decidió ahondar en detalles.

Las siestas largas y dormir mucho por la noche pueden indicar un estilo de vida inactivo, lo que también está relacionado con un mayor riesgo de infarto cerebral. (Foto: Shutterstock)

Joven encontró a cuatro perritos abandonados y decidió crearles un hogar. Ahora los cachorros gozan de las mejores comodidades, poseen una pequeña casa de barro, una pequeña piscina y un patio de juegos. El video se volvió tendencia en redes sociales al ver el noble gesto del muchacho con los animales.

En Facebook, la publicación llegó a tener más de 10 mil compartidos y es que el noble gesto del muchacho fue replicado en algunas de las páginas más virales de rescate de animales, colocándolo en las redes sociales como uno de los videos del 2020.

Facebook viral: Joven rescata a perritos abandonados y les construye una increíble casa de barro

