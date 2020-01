“Jamás pero jamás los dejen al cuidado del papá”, escribió una usuaria de Facebook que compartió una serie de capturas de pantalla de una conversación que tuvo con el padre de su hijo. Estas fotografías fueron compartidas el lunes 27 de enero y rápidamente se viralizaron en la mencionada red social.

De acuerdo con las imágenes, el niño se quedó al cuidado de su papá, sin embargo, no todo salió bien. Según se lee en la conversación de WhatsApp, el joven, identificado como Daniel, le escribe a su pareja si quiere saber una buena o mala noticia.

La madre del menor, llamada Fanny, le dice que le comente la mala noticia. Entonces su pareja le comienza a contar que no llegó ir al trabajo y ni a llevar a su hijo al colegio. Al parecer el carro no prendía y tuvo que bajarse para mover la batería para ver si ese era el problema, pero lo único que logró fue que los seguros se activaran, y por si no fuera poco, las llaves se quedaron adentro con su hijo dormido.

El padre le tomó foto a su hijo dormido dentro del auto para enviárselo a su pareja (Foto: Facebook)

“No fuimos a la escuela ni al trabajo. El carro no quiso prender- Estuve intentando como por 10 minutos y nada. Luego moví la batería. Desconectándola para ver si eso era. ¿Y adivina qué? Se cerraron los seguros con las llaves adentro”, se lee en las capturas de pantalla de su conversación por WhatsApp .

El desesperado padre también señaló que el pequeño se levantó después de 20 minutos, pero que la buena noticia era que ya se encontraban durmiendo de nuevo. La madre del menor solo se limitó a responder: “Te voy a matar Daniel” y él le envió un emoji de sorpresa.

Hasta el momento la publicación de Facebook de Fanny Castañeda tiene más de 67 mil comentarios y ha sido compartido 229 mil veces. Cientos de usuarias de esta conocida red social etiquetaron a sus parejas para que tuvieran cuidado con sus hijos y que no les ocurra lo mismo.

