Ante la pandemia del nuevo coronavirus , millones de personas han tenido que recluirse en sus hogares. Los gobiernos en todo el mundo han instado a la población a abastecerse de productos de primera necesidad como alimentos.

Sin embargo, conforme pasan los días, ciudadanos de todo el mundo tienen cada vez más antojos, que no son fáciles de satisfacer con tiendas cerradas. Tal es el caso de Annette Muller, una mujer de 82 años, que vive en Ontario, Canadá.

Muller, quien tiene seis hijos y 13 nietos, ha permanecido en su hogar durante la pandemia del coronavirus . Pese a lo que implica no poder salir de su casa, la mujer ha demostrado que su sentido del humor se mantiene cuando saludó a su hija Kelly desde la ventana con una botella en una mano y un papel en la otra donde se podía leer ‘necesito más vino’.

Kelly Muller tomó una foto y la compartió en Facebook , convirtiéndose inmediatamente en un exitoso viral.

Kelly Muller destaca que pese a las vicisitudes de la vida, Annette se ha mantenido siempre positiva. Ella ha logrado superar la muerte de su esposo por cáncer a la próstata, la muerte de una hija también por cáncer y el tratamiento de otro hijo durante tres años por esta enfermedad.

“Mi madre es la persona más fuerte que conozco”, contó Kelly, luego de que su historia se volviera viral en Canadá. “Ella todavía vive sola en la casa familiar (…) Ese día toqué el claxon para hacerle saber que estaba allí y ella estaba lista. Tenía el cartel pidiéndome que le consiguiera más vino", contó.

“Le pregunté qué clase y me dijo ¿Rojo? ¿Blanco? No me importa. Todos saben a lo mismo”, respondió Annette.