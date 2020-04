Quien diga que los perros no pueden tener actitudes de un niño se equivoca. Y es que un can llamado Aldo demostró que compartir con otros no es lo suyo, pues no quiso invitar su torta de cumpleaños a sus amigos, que lo acompañaron en el día de su onomástico. El video de aquel momento fue publicado en Facebook y no tardó en volverse viral, generando múltiples carcajadas en los usuarios de Estados Unidos, México y España.

Resulta que la dueña del protagonista de esta historia sabía que su mascota de raza golden retriever cumplía 7 años de edad y como él es un miembro más de su familia, decidió organizarle una fiesta de cumpleaños en un parque para que disfrute de un lindo momento junto a sus amistades.

Cuando ella le mostró su torta, el perro se puso muy contento; sin embargo, no le gustó tener que invitar un pedazo a cada can que lo acompañaba. Ello le enfureció tanto que no dudó en enseñar sus dientes a todos, tal y como observamos en el video viral de Facebook.

Aldo, con su comportamiento, hizo que los otros animales se alejaran del pastel. Cuando eso ocurrió inmediatamente su cara empezó a transmitir la ternura que lo caracteriza, hecho que de inmediato causó múltiples carcajadas en los usuarios de la red social.

El video inicialmente fue compartido en la cuenta oficial del perro en Instagram (@aldothegolden), pero debido a su contenido no tardó en llegar a Facebook, donde se convirtió en un verdadero viral y ahora nadie de hablar sobre la conducta del can.

VIDEO RECOMENDADO

Perros rezan con su dueño antes de comer

Perros rezan con su dueño antes de comer

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

¡El mejor amigo del hombre! Perro cuida el celular de su dueño e impide que la novia lo manipule

¡El mejor amigo del hombre! Perro cuida el celular de su dueño e impide que la novia lo manipule

Perro sorprende en redes sociales al jugar con su oso de peluche

Perro sorprende en redes sociales al jugar con su oso de peluche

Mujer retorna a su casa y encuentra a su perro y loro en curiosa situación

Mujer retorna a su casa y encuentra a su perro y loro en curiosa situación