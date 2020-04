Un nuevo video compartido en TikTok está derritiendo el corazón de miles de personas por la ternura de su protagonista. Se trata de un can al que le llamaron la atención por comerse un paquete de ‘mantecadas’ y su reacción al ser descubierto lo ha hecho el favorito de los internautas. El video que registra la tierna escena se hizo viral en TikTok, donde tiene más de 94.000 ‘Me gusta’.

Si bien los perros son animales muy dóciles y amigables, eso no los libra de realizar alguna diablura cuando no los tenemos en la mira. Es así como algunos rompen delicados objetos o devoran cosas que no deben, esto último le paso a un travieso can llamado “Güero” en México y existe un video que lo prueba.

''¿Quién fue? ¿Quién se las comió?'', le reclama un hombre al can, mientras le muestra la bolsa de ‘mantecadas’ que al parecer este comió sin su autorización. Al verse descubierto, el perrito se pone nervioso y empieza a mover sus ojos de un lado a otro sin saber que hacer. Esta tierna reacción conmovió a su dueño, quien al final no tuvo otra opción que perdonarlo.

Los usuarios de las redes sociales no pudieron evitar derretirse ante la actitud del animal y aseguran que con su dulce rostro cualquier travesura que haga debería ser pasada por alto. ''Pobrecito xq lo hostigan al guerito con esa carita de preocupación pensando que ya lo descubrieron 😳 no lo regañes esta hermoso'', comentó una internauta en el video viral que tiene más de medio millón de reproducciones en TikTok.

