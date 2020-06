Un video que circula en Facebook desde hace un buen tiempo deja ver la presunta habilidad de un perro para caminar erguido sobre sus patas traseras. El acto no demoró en causar furor entre los usuarios; sin embargo, detrás del video existe un impensado secreto que le podría quitar la sonrisa a cualquiera. La historia que conocerás en esta nota se viralizó en redes sociales.

Es bien sabido que los perros caminan sobre sus cuatro patas pues esa es su naturaleza. Son pocas las veces que se puede ver a un can movilizándose en dos patas, y si lo hacen usualmente ocurre unos cuantos segundos. Debido a esto, no sorprendió que se volviera un fenómeno viral de Facebook una perrita que fue captada caminando erguida en la calle.

No solamente fue su habilidad para caminar así lo que llamó la atención. Los zapatos que llevaba, el traje que le habían puesto y la mochila que cargaba no hicieron otra cosa que aumentar su popularidad; no obstante, todo cambió cuando una usuaria de Twitter expuso a través de su cuenta el ‘truco’ detrás de este acto que se convirtió en uno de los preferidos de los internautas.

El truco, si es que se le puede denominar así, está en que los dueños de estos animales los reprenden y castigan duramente para presionarlos físicamente para que caminen erguidos. En el momento en que los perros intentan apoyarse sobre sus cuatro patas, son maltratados. Todo para entretener a las personas, lo cual es tan cruel como lamentable. Dicho acto fue absolutamente repudiado por los usuarios en las redes sociales.

El material en cuestión fue puesto en evidencia por un usuario que condenó el hecho a través de su cuenta de YouTube:

Cabe agregar que esta denuncia no implica que todos los canes que caminan erguidos son maltratados; no obstante, es importante señalar que este tipo de actos, que van en contra de la naturaleza de los animales, deben ser investigados para comprobar que no exista ningún tipo de perjuicio de por medio.

Efectos del maltrato en el perro

El abuso sobre los animales no es solo una conducta cruel y deplorable, sino que deja, además, importantes secuelas en el perro que lo sufre. En casos de maltratos, la mascota precisa una reeducación que le ayude a confiar en su nuevo dueño y que le proporcione la serenidad y la calidad de vida que todo perro merece.

Un perro que ha sufrido maltrato físico o psicológico puede padecer importantes trastornos en su comportamiento. La desconfianza hacia las personas o hacia otros perros, la tristeza, los síntomas de depresión e incluso determinados comportamientos agresivos pueden explicarse, en ocasiones, como consecuencia del maltrato sufrido.

