Cuando uno siente algo por alguien y no es correspondido, tiene que aceptarlo y dar un paso al costado antes de convertirse en una molestia para la otra persona. ¿Por qué decimos esto? Pasa que una joven, aparentemente de Argentina, se cansó de que un chico le insistiera para ser novios y le dio una peculiar respuesta que se comenta bastante en Twitter.

¿Cómo es que el caso llegó a esa red social? Todo fue gracias a la hermana de la protagonista de esta historia, quien a través de su cuenta (@arobaralchin0) difundió dos fotos virales que corresponden a capturas de una conversación.

De acuerdo a las imágenes, el chico le dijo a la joven que desde el primer momento que la vio, le gustó y por eso quería que fuera su novia. Ella, al poco tiempo de haber leído su mensaje, le dijo que no sentía lo mismo que él.

Mira aquí la foto viral número 1

En esta imagen se aprecia la primera parte de la conversación que tuvo la joven de esta historia con el chico. (Foto: @arobaralchin0 / Twitter)

Ante esa respuesta, el chico le consultó si era lesbiana. “No, jajajaja, solo no me gustas y ya, jajaja”, le contestó la joven. Desde ese momento, el sujeto se mostró muy insistente. Le preguntó cuál era el motivo por el que no sentía lo mismo y ella le indicó que no lo conocía.

Mira aquí la foto viral número 2

En esta imagen se aprecia la segunda y última parte de la conversación que tuvo la joven de esta historia con el chico. (Foto: @arobaralchin0 / Twitter)

¿Cuál fue la peculiar respuesta?

Entonces, él le propuso que se conocieran, pero la joven le recalcó que no quería eso porque no es su tipo. “¿Por ser feo?”, le consultó. “No, porque me gustan los negros y tú no lo eres. No eres mi tipo y no te conozco”, le respondió la joven cansada de tanta insistencia. Es ahí donde recién el chico comprendió todo.

“Conversación real de un pibe y mi hermana. Estoy llorando”, es la descripción que se lee en las fotos virales que difundió la usuaria @arobaralchin0. Ella, en otro tuit, precisó que la joven que interactuó con el chico tiene apenas 14 años de edad.

