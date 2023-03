Dicen que si algo está destinado a suceder, siempre encontrará su camino. Ese es el caso de Lucía, una joven argentina que cuando tenía 19 años conoció a su jefe que, pese a la diferencia de edad y vivir otras relaciones, cumplió su promesa 14 años después. Su historia de amor lo compartió a través de las redes sociales.

Lucía, una joven argentina que radica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, subió a Twitter los detalles de su historia de amor que, en cuestión de horas, se volvió viral por el trasfondo del mismo.

“Hace años tuve un amor platónico con mi primer jefe. Estábamos en pareja y no nos animamos a vivirlo”, se lee en el primer párrafo de su tuit, el cual cuenta con más de un millón de visualizaciones y atrapó a toda la comunidad.

“En aquella época él me dijo: ‘Si tiene que ser, va a ser. No importa cuánto tiempo pase’. Pasaron 14 años y acá estamos, viviendo ese amor. Necesitaba compartirlo porque soy muy feliz”, continuó.

Tras volverse viral el tuit, TN de Argentina se contactó con Lucía para saber más detalles de su historia de amor con Gonzalo, quien renunció a su cargó allá en el 2013, en pareja y con una hija.

Lucía, que también era madre y terminó separándose del padre de su hija, recordó con nostalgia cómo fue la despedida. “Me dijo ‘si tiene que ser, va a ser. No nos importa cuánto tiempo pase’”.

En diálogo con TN, la joven indicó que Gonzalo nunca hizo diferencias con ella por la buena química que había entre ellos. Trató de alejarse para evitar los rumores en la empresa, pero ella notaba que pasaba algo más, así lo comentó.

La atracción era mutua

Si bien ambos intentaron ocultar sus sentimientos ya era tarde. Sin embargo, durante un tiempo se dejaron de hablar luego de que Lucía quedó embarazada.

“Él me dejó de hablar, literalmente. No teníamos contacto. Con el correr de los años me terminé separando. Crecí en la empresa y él pasó a ser mi jefe directo”, dijo en la entrevista.

Cuando se dio la renuncia de Gonzalo, Lucía comentó que ambos lloraron, se abrazaron y se dijeron a los ojos todas las cosas que se tenían guardado. Eso sí, le dejó en claro que sí tenía que pasar iba a pasar.

“Pasaron 14 años y acá estamos: viviendo ese amor. Necesitaba compartirlo, soy muy feliz”, agregó.

Efecto del Mundial de Qatar 2022

Seis meses de haberse separado de su último novio, Lucía soñó con él y se atrevió a mandarle un mensaje para contarle y así volvieron a tener comunicación. “Quedamos en vernos un viernes. Fue gracioso porque yo me olvidé y me fui a una quinta. Él me escribió para preguntarme qué hacíamos esa noche. Podríamos decir que lo dejé ‘plantado’”, narró para TN.

Luego de varias lunas, Lucía y Gonzalo compartieron una charla extensa y un par de botellas. “Fue en pleno Mundial y desde ahí no nos separamos. Él maduró mucho, es otra persona”, acotó. Finalmente, Lucía reveló que están haciendo vida de pareja y se encuentra muy feliz.