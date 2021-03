Ryan Lowry es un joven de 19 años con autismo que se ha vuelto viral debido a una publicación que realizó en LinkedIn, una red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo. Mediante una carta que escribió a mano, el chico dio a conocer sus habilidades y pidió que se arriesguen por él.

Según reportan medios internacionales, Ryan, de Leesburg, Virginia (Estados Unidos), comenzó a buscar empleo en la plataforma con ayuda de Rob Lowry, su padre. Su familia creyó que, más que conseguir un trabajo, esto le serviría a Ryan para hacer más amistades y contactos, pero gracias a la carta que publicó terminó recibiendo una gran cantidad de oportunidades de empleo.

La idea fue de su hermano, según reporta la CNN. Se trata de una presentación del joven a su “futuro empleador”, a quien explica su condición y sus habilidades de una forma bastante clara y sincera.

Foto: Ryan Lowry / LinkedIn

“Mi nombre es Ryan Lowry, tengo 19 años, vivo en Leesburg y tengo autismo. También tengo un sentido del humor único, tengo un don para las matemáticas, soy muy bueno para la tecnología y aprendo muy rápido”, inicia el mensaje. “También tengo un gran sentido del humor, tengo un don para las matemáticas, soy muy bueno con las tecnologías y aprendo muy rápido”.

“Estoy interesado en un trabajo en animación o sistemas. Soy consciente de que alguien como tú puede darme una oportunidad, no aprendo como el resto de la gente, Necesitaré un mentor que me enseñe, pero aprendo rápido. Una vez que me lo explican, ya lo tengo. Prometo que si me contrata y me enseña, estará contento de haberlo hecho”, culmina.

La carta de empleo publicada por Ryan Lowry obtuvo más de 7 millones de visualizaciones en LinkedIn, además de miles de comentarios y mensajes de compañías como Amazon, Dell y Microsoft. Según el medio The Washington Post, el joven ha comenzado sesiones individuales con un animador local para seguir estudiando lo que le gusta.

