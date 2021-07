La periodista boliviana Karla Villarroel fue objeto de burlas tras ponerse a vender sándwiches de pollo y empanadas en la calle durante su tiempo libre. Mediante una publicación realizada en su cuenta de Facebook, la comunicadora que labora en la Cadena A Red Nacional respondió a quienes la criticaron por su acto.

“No me da vergüenza, sin miedo al éxito. Así le respondí a la señorita que me escribió para burlarse de mí por vender empanadas y sándwiches los fines de semana”, dijo la periodista, adjuntando una fotografía en la que se le ve ofreciendo alimentos a transeúntes.

“Ella me dijo de manera burlesca: ¿Qué pasó Karla el periodismo no te da plata, tan bajo has llegado? ¿No te da vergüenza? Simplemente me reí (…) Pues sabía que no valía la pena y no tengo por qué explicarle más nada”, agregó.

Más adelante, explicó que “no es la cuestión si da plata o no. Lo que importa son las ganas de salir adelante. Vergüenza es robar, vergüenza es ser mediocre por burlarse de las ganas que tiene una persona de salir adelante buscando ingresos de manera honrada con sacrificio, sin hacerle daño a nadie y sin meterse en la vida de nadie. ¡Eso es vergüenza!”.

“Amo mi trabajo. Orgullosa de ser periodista. Pero si hay la posibilidad de hacer algo extra honestamente, ¡pues lo hago!”, concluyó.

Su respuesta se viralizó y en poco tiempo superó los 4500 comentarios y las 33 mil reacciones.

