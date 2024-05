No existe ningún reto visual que sea imposible de superar, pero debo aceptar que algunos dan la impresión de ser así debido a su elevado nivel de dificultad. Justamente, hoy te presento uno así. Lo curioso es que al resolverlo dejarás en claro que eres una persona observadora. Sí, en serio. ¿En qué consiste el desafío? Pues en averiguar en qué parte está el silbato en la imagen. Ojo que te estoy presentando este contenido porque doy por hecho que ya te sumaste a las últimas pruebas difundidas por mi colega Nathaly Vizarreta. Me refiero a la que consiste en encontrar al dueño del caballo y a la de las 3 diferencias entre 2 ilustraciones. Si aún no te sumaste a las indicadas, es momento de hacerlo.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay un gran número de campanas. Sé que parece que nada más están estos objetos, pero no es así. También colocaron un silbato en la ilustración, el cual debes localizar para poder triunfar. ¡Deja todo en la cancha!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra muchas campanas. Tienes que ubicar el silbato. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Levanta la cabeza. Si no pudiste cantar victoria en este reto visual, no hay ningún problema. Estoy seguro que te irá mucho mejor en el próximo desafío que participes, pues ganaste experiencia. Para que conozcas la ubicación del silbato, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del silbato. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

