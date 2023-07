Si te apasionan los retos y desafíos visuales, estás de suerte porque te presentaré uno que te hará devanar los sesos. La fiebre de este tipo de juegos virales ha contagiado a casi todos, quienes dedican tiempo diario a este entretenimiento. Es un pasatiempo moderno que nos divierte y nos ayuda a relajarnos del estrés diario, mientras entrenamos nuestra agudeza visual y desafiamos a nuestros amigos, agregando emoción y competitividad a la experiencia.

Estos días he publicado dos retos visuales: ‘¿Tienes una mente brillante? Encuentra 3 errores en 9 segundos’ y ‘Descubre las 3 diferencias entre las imágenes de la película ‘Valiente’ en 7 segundos’. Pero ahora te propongo un nuevo desafío que se ha vuelto popular en las redes sociales. No es nada sencillo, pero te animo a probar suerte y descubrir si eres capaz de resolverlo. Tendrás solo 15 segundos para encontrar los 13 rostros que se esconden en la imagen que te mostraré a continuación. ¿Estás listo para el desafío? ¡Comienza el contador y que empiece la diversión! ¡Buena suerte!

Instrucciones para el reto visual

Antes de comenzar con el reto visual, hay una regla importante que debes seguir para obtener la medalla si completas la prueba correctamente, pero te advierto que no es fácil. Así que, para evitar que te detengas demasiado en la ilustración, te recuerdo que tendrás que configurar el cronómetro con una cuenta atrás de 15 segundos para no excederte.

¿Ahora parece más desafiante, verdad? Pero lo relevante es pasar un rato divertido. No te preocupes si no lo logras en este tiempo, puedes extenderlo si sientes que no puedes dar con la clave. ¿Ves las siluetas de varios rostros en el dibujo? ¿Puedes encontrar los 13? ¿Estás listo? ¡Comienza la cuenta atrás en tres, dos, uno... ¡Ya! Que comience la diversión del reto visual. ¡Buena suerte!

Imagen del reto visual

La cantidad de rostros que llegues a captar te revelará aspectos de tu personalidad.| Foto: American Puzzle Cards

Solución del reto visual

¡UPS! Parece que ya han pasado más de los 15 segundos, e incluso te has tomado más tiempo. Si aún deseas seguir intentándolo, te recomiendo que no sigas leyendo. Pero si ya no puedes aguantar más y quieres conocer la solución, aquí te la doy:

¿Fue fácil o difícil hallar las 13 caras ocultas?

