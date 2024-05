Cualquier persona puede combatir el aburrimiento con un reto visual. ¡De verdad! Eso es lo que hace que los desafíos sean tan populares hoy en día Yo no tengo problema alguno en decir que soy uno de los millones de usuarios que se suman a estas pruebas porque me divierten bastante. Como estoy seguro que ya te sumaste a los últimos que compartió mi colega Nathaly Vizarreta (me refiero al que consiste en encontrar peces, cangrejos y conchas, y al que podrás superar si es que ubicas las 2 ‘B’ entre las ‘R’), ahora te doy la posibilidad de participar en el de aquí. Esta vez deberás hallar a la mariposa entre las flores en solo 7 segundos. Parece algo imposible de hacer, pero no lo es. Si te esfuerzas al máximo, cantarás victoria.

Imagen del reto visual

Reamente, hay bastantes flores en la imagen del reto visual. Si bien no parece que hayan colocado una mariposa ahí, créeme cuando te digo que sí lo hicieron. Abre bien los ojos. No te distraigas con nada y podrás localizar al mencionado insecto rápidamente.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra varias flores. ¿Dónde está la mariposa? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Sé que a nadie le gusta perder, pero debes levantar la cabeza. Estoy seguro que te esforzaste al máximo. Por ello, tendrás tu revancha más adelante. Si quieres conocer la ubicación de la mariposa, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la mariposa. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

