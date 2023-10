Hay retos visuales que son considerados por muchos usuarios como casi imposibles de resolver. En esta nota te presento uno así. Estoy seguro que te mantendrá muy entretenido(a). Lo que tienes que hacer es identificar todo lo que está mal en la imagen. No te preocupes por el tiempo porque no debes realizar esa tarea en segundos.

Sí, leíste bien. Nada ni nadie te apura. Puedes buscar los errores con calma. Aprovecha eso prestando mucha atención a los detalles. No despegues tus ojos de la ilustración. Si es posible, anda a un lugar donde te sea más fácil estar concentrado(a). Créeme que eso te ayudará bastante. ¡No te miento!

La imagen del reto visual

Hay personas que aprovechan los días soleados para hacer pícnic en un área verde. Justamente, la imagen del reto visual muestra a una pareja realizando dicha actividad. Pero no están solos, ya que muy cerca de ellos están dos niños jugando. Dicho ello, ¿ya identificaste todo lo que está mal en la ilustración?

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar lo bien que se divierten varias personas al aire libre, tiene errores. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

En total hay cinco errores en la imagen. Si no los detectaste, en este punto de la nota de Mag podrás saber dónde están exactamente. Recuerda que no te debes sentir mal por fallar. No siempre se puede ganar. Perder también es parte del juego.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de los errores. (Foto: genial.guru)

Es momento que sepas qué es un reto visual

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Te doy la posibilidad de participar en otro reto visual

Este test de personalidad te ayudará a conocer, de una forma rápida y sencilla, cuáles son tus temores a superar.