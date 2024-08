Hoy es un grandioso día para que participes en un reto visual que haga que te esfuerces bastante para cantar victoria. Es por eso que me animé a presentarte este desafío. Su nivel de dificultad es tema de conversación en las redes sociales. Realmente, no es nada fácil de resolver. ¿En qué consiste? Pues en determinar qué pequeño, de los que aparecen en la imagen de abajo, se escapó por la ventana y volvió a su cama. El detalle es que nada más cuentas con 10 segundos para identificar a esa persona. No está de más recordarte que la concentración es fundamental. Si te distraes, estarás más cerca de perder que de ganar. ¡Todo depende de ti!

Imagen del reto visual

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra cómo duermen cinco pequeños en una habitación. Cada uno está en su respectiva cama. (Foto: genial.guru)

La imagen del reto visual permite apreciar a cinco pequeños en una habitación. Todos están durmiendo. Cada uno, obviamente, está en su respectiva cama para que no haya ninguna incomodidad. Lo curioso es que alguien de ahí se escapó por la ventana y volvió a su cama. Tienes que indicar quién hizo eso en 10 segundos.

Solución del reto visual

Felicito a todas las personas que lograron triunfar en este reto visual. Sé muy bien que no fue algo fácil de hacer. Si no fuiste capaz de cantar victoria, no te sientas mal. Recuerda que todo es un juego. Para que sepas quién se escapó por la ventana y volvió a su cama, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica qué una niña se escapó por la ventana y volvió a su cama. (Foto: genial.guru)

