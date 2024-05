Si eres un amante de los desafíos, como yo, te encantará el reto visual que encontré y decidí compartir aquí en Mag. La prueba consiste en identificar las 2 diferencias que hay entre las imágenes de perros. Pero ojo a esto: todo participante cuenta con 8 segundos para realizar la tarea. Eso me obligó a mirar detenidamente todos los detalles. Si bien me llevó al límite, al final me sentí muy bien porque pude completar la misión en el tiempo indicado. No pienses que se te pide realizar algo imposible. Estoy seguro que tienes lo necesario para triunfar. Solo debes demostrarlo.

Imágenes del reto visual

Todos los perros que aparecen en las imágenes del reto visual lucen muy adorables. Eso puede ocasionar que te distraigas del objetivo, así que ten cuidado. Tienes una oportunidad. Aprovéchala al máximo. Recuerda que son 2 diferencias.

RETO VISUAL | Estas imágenes de perros aparentan ser idénticas, pero no. Tienen 2 diferencias. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

No te sientas mal si llegaste a este punto de la nota sin haber identificado las diferencias entre las imágenes de perros. Esto es un juego. En el próximo desafío te irá mejor. Como llegaste hasta aquí, podrás conocer la solución del reto visual.

RETO VISUAL | Aquí se indica las 2 diferencias entre las imágenes de perros. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

