Desde hace varios años vengo participando en retos visuales. Algunos podrían pensar que eso me vuelve un experto, pero la verdad es que no. Considero que aún me falta mucho por aprender. Las derrotas ayudan bastante y no tengo problema alguno en decir que fallé en el desafío que presento en esta nota de Mag. Como no canté victoria, te pido que dejes todo en la cancha a la hora de participar en el mismo. Tu tarea aquí es indicar qué persona se está preparando para una cita. Parece fácil, pero no lo es porque solo cuentas con 9 segundos. Si no prestas bastante atención a los detalles, te unirás al grupo de los que no triunfaron. Yo cumplo con avisarte. Todo depende de ti.

Hay tres personas en total en la imagen del reto visual: una mujer y dos hombres. Abre bien los ojos. Cada segundo importan muchísimo. No desperdicies ninguno distrayéndote con algo que no tiene relevancia en este momento.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a tres personas: una mujer y dos hombres. Indica quién se está preparando para una cita. (Foto: genial.guru)

Felicito a los usuarios que pudieron identificar a la persona que se está preparando para una cita. Si no fuiste capaz de hacerlo, no te sientas mal. Todo esto es un juego. Para que conozcas la solución del reto visual, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica qué persona se está preparando para una cita. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

