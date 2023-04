Ante los muchos cambios que han surgido en el siglo XXI, miles de personas dejan sus creencias religiosas a un lado para centrarse en temas más ‘terrenales’. La pandemia y las recesiones económicas han cohibido a millones de cristianos, este es un tema que el padre Mike Schmitz reconoce: el icónico sacerdote trata que la fe de los estadounidenses no se vea afectada y explica a qué se debe este daño para las familias cristianas de todo el mundo.





A través de una entrevista al medio FoxNews, el clérigo dijo sentirse afectado por percibir a cada vez más cristianos dejar su fe a un lado por cuestiones ajenas a ellos. De hecho, una encuesta del The Wall Street Journal mostró cifras impresionantes en Estados Unidos: el 39% de estadounidenses dice que la religión es ‘muy importante’, pero el otro 62% no opininó ni tan siquiera algo parecido.

“‘¿Qué tan importante es la religión para ti?’”

“La gente dice que cada vez más son más espirituales, pero no religiosos, y esa es una frase común”, comentó el padre, quien dirige todo un programa gratuito que tituló ‘The Catechism in a Year’, en el que ayuda a jóvenes y adultos a conectarse con su lado espiritual desde YouTube.

“‘¿Qué tan importante es la religión para ti?’ Bueno, no mucho. ¿Por qué? Pero si les preguntas qué tan importante es la espiritualidad para ellos, eso es increíblemente alto, y eso me revela un par de cosas. Una cosa que me revela es el espíritu humano ... aún reconocemos que somos hechos para más, todavía reconocemos que hay algo más ahí fuera”, comentó, luego de conversar con cientos de grupos de creyentes o quienes no lo son tanto.

“Si quiero tener una relación real con Dios... eso significará que tengo derechos reales, lo que significa que tengo acceso a él, que realmente puedo hablar con el Señor, que realmente puedo tener una relación”, comentó, por eso la importancia de forjar una comunicación espiritual que nos permita desenvolvernos, según su interpretación.

“Pero también significa que tengo responsabilidades reales, y cuando se trata de las reglas de las que estás hablando, incluso en la Biblia, todo está en el contexto de una relación real”. recordó a la reportera del medio. A su paso, dijo que cree fervientemente que las personas tienen ‘hambre’ de tener una vida espiritual.

“Como persona de fe, quiero decir, ‘Está bien, Dios, ¿qué es lo que quieres que haga?’”, empezó con esta pregunta para dar pie a su reflexión: “Entonces, hacer eso es el objetivo de la vida, es decir, esencialmente es lo que oiremos decir a Jesús el Viernes Santo y el Jueves Santo: ‘No se haga mi voluntad, sino la tuya’”, puso en énfasis, en lo que sería unos primeros pasos para dejar de centrarnos completamente en lo terrenal.