El conocernos y saber qué situaciones y personas nos hacen bien o sacan lo peor de nosotros, es vital. En los últimos años muchas personas aplican, y me incluyo, el poner por encima su propia felicidad y paz, aún en situaciones complejas. Hoy no vengo a darte una clase de psicología, sino a profundizar en aquellos pensamientos que acompañan las emociones que sentimos y nos hacen adoptar cierto estado de ánimo. Si te preguntas cómo lo haré, pues la respuesta está en los retos visuales. Desde que me volví fan de ellos he logrado descubrir diversas habilidades y desarrollar otras que había olvidado. En esta ocasión te traigo un test de personalidad en el que te pediré escoger un garabato y así conocer cuál es tu estado mental. Y es que aquel con el que te identificas revelará muchos detalles sobre ti, porque estoy segura que en más de una ocasión cuando estuviste aburrido/a o nervioso/a, lo hiciste sobre un papel. Aquí no hay tiempo límite, solo mira bien la imagen y el que más llame tu atención o te guste, será tu preferido y te ayudará a mostrar ciertos detalles de tu personalidad, ¿estás listo para sumergirte en este desafío para descubrir más sobre ti mismo? Antes te animo a realizar dos test virales que mi colega César Quispe publicó ayer: ¿Puedes hallar a la foca entre los pingüinos en menos de 8 segundos? y Descubre al lobo que se esconde entre ovejas en solo 8 segundos.

Test de personalidad: escoge el garabato y conoce tu estado mental

Tómate un momento para reflexionar sobre cuál alternativa llama más tu atención. Es bueno que te precise que esta prueba no tiene aprobación científica, pero sí es una gran manera de conocer cómo cada persona enfrenta su día a día. Y es que, de acuerdo con estudios de la Universidad de Cambridge, se ha vuelto más evidente que la percepción a imágenes abstractas puede proporcionar un enfoque valioso para el estudio del carácter. Verás 8 opciones en la gráfica y cada una tiene un significado muy poderoso. Elige con sabiduría uno de los garabatos y, en la parte final de la nota, descubrirás el significado.

TEST DE PERSONALIDAD | Aquí están todas las opciones y tu misión es elegir la que llame más tu atención. Luego conocerás los resultados. (Foto: namastest)

Conoce las respuestas del test de personalidad

1. Entrecruzado

Este garabato permite saber que constantemente tienes dos objetivos o necesidades iguales. Quizás te atraen dos profesiones diferentes, en una de las cuales te has realizado, pero la segunda sigue siendo atractiva o es tu hobby. O talvez estás ahora en una encrucijada, ya que tienes dos opciones para un arreglo de vida adicional, pero cada una tiene aproximadamente la misma cantidad de pros y contras. Lo principal es que estas dos direcciones (independientemente de lo que se trate) son igualmente importantes para ti. De seguro te preguntas qué hacer. Lo mejor es que trates de encontrar una oportunidad para implementar ambas, o encuentres un compromiso razonable. La constante lucha interna es agotadora. Date tiempo para “madurar” la solución fijando una fecha precisa en la que volverás a este tema.

2. Espiral ondulada

Si elegiste este garabato, quiere decir que actualmente estás trabajando para el futuro y cada una de tus acciones buscan ampliar el proyecto actual o los contactos sociales. Sin embargo, te preocupa algún tipo de relación inconclusa o sucesos que no tienen sentido. Quieres arreglar o completar algo para dedicarte por completo a los asuntos y objetivos actuales. Por lo tanto, es necesario sacar conclusiones y comprender qué experiencia tomar en el futuro. Respóndete a las preguntas: “¿Por qué fue esto en mi vida? ¿Qué me enseñó? “¿Qué puedo hacer diferente en el futuro?”. Lo mejor es que corrijas los errores, pero no esperes que se corrija la evaluación, porque la revista está archivada hace mucho tiempo. Di “gracias” al destino por la ciencia y sigue adelante teniendo en cuenta la experiencia adquirida.

3. Enrejado

Ahora estás resolviendo problemas difíciles. Percibes lo sucedido con tensión y responsabilidad, lo que afecta tu estado físico y emocional. Sin embargo, cualquier prueba es una oportunidad para fortalecerte, obtener nuevos recursos, establecer nuevas metas. Las dificultades de la vida indican que no nos hemos esforzado hasta el final. Esto significa que debes volver al camino trillado: comprender lo que necesitas tomar personalmente, qué oportunidades tienes, en qué y en quién puedes confiar. Sí, ahora ves una rejilla frente a ti. Pero imagina que esto es una ventana, y detrás de ella está el mundo entero. Y está en tu poder de quitar los barrotes de la ventana. Tienes la fuerza y los medios para ello.

4. Rizos

El garabato de este test de personalidad afirma que eres una persona creativa, tienes un gran potencial y una visión única del mundo. Tienes muchas ideas y el deseo de implementarlas, pero aún no puedes priorizar y elegir las más importantes y primordiales. Bueno, para un creador, este estado es bastante típico. Para empezar, trata de incluir la lógica y descubre en qué área tienes más oportunidades y recursos.

5. Círculos

En este momento, estás decepcionado con algo, quizás estás enojado y todo y todos parecen estar en tu contra. Este sentimiento de tensión vital está asociado con algunos acontecimientos actuales desagradables o el colapso de las esperanzas. Pero, si experimentamos estos sentimientos, entonces tal vez nos hayamos encontrado con la realidad real. Es cierto que las fuerzas gastadas en experiencias deben restaurarse. Lo mejor es que hables con alguien en quien confíes completamente. Si no, describe lo que sucedió como una carta a un amigo o una historia, eso te ayudará.

6. Bloques

Es posible que estés en el proceso de encontrar tu identidad. Ahora sientes que el viejo mundo está cambiando y estás tratando de aferrarte a él. También haces esfuerzos para crear una nueva vida, haces planes y te preocupa que el pasado no pueda correlacionarse con el futuro. Estás apoyando y cimentando el pasado y el futuro, pero esto es solo una solución temporal al problema. De hecho, tienes mucho material de construcción, y es bastante fuerte y de alta calidad. Solo necesitas comprender qué tipo de estructura estable puedes construir a partir de ella.

7. Espiral concéntrica

Lo más probable es que te esfuerces por encontrar armonía y equilibrio en tu vida. Cada persona desea alcanzar un estado de armonía, pero este proceso es complejo e interminable. Quieres que todo sea perfecto, pero no funciona así. No seas demasiado duro contigo mismo y con los demás. Acepta la vida como es: con regalos y pérdidas, encuentros y despedidas, con alegrías y tristezas. Y ante todo, acéptate a ti mismo, con todas tus ventajas y desventajas.

8. Curva vertical

Estás viviendo en un túnel de oscilación que tú mismo has creado. Por un lado, vas hacia tus metas, y por el otro, experimentas altibajos. Te parece que todo sigue igual, todas las esperanzas y compromisos están congelados en el tiempo y no dan el resultado tan esperado. Sin embargo, ten paciencia y aprende a relajarte. Se necesita más tiempo para que tus deseos se hagan realidad. Detente y mira en dinámica lo que te está pasando a ti y a tu vida. ¿Estás feliz? ¿Hay algo que valga la pena cambiar o agregar?