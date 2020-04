El tiempo libre debido a la cuarentena por el coronavirus ha aflorado la creatividad en cientos de usuarios en las redes sociales, donde comparten ingeniosos videos que cautivan a millones de personas. Ese es el caso de una joven que grabó a su perrito dando una lección sobre el uso adecuado del cubrebocas, desatando cientos de comentarios que halagan la belleza del can.

Los videos de animales nunca están de más, pues son la dosis de felicidad que necesitamos en un día. Teniendo eso cuenta, no es sorprendente que diariamente se publiquen cientos de clips donde curiosas mascotas son las protagonistas. Si bien por la cuarentena la mayoría de videos son sobre canes ayudando a las personas en tareas que involucran el contacto humano, uno ha resaltado entre todos por un curioso detalle.

Se trata del clip de un perrito de pelaje naranja explicando el significado de los diferentes usos del cubrebocas. A través de un tutorial didáctico, la dueña del can le pone voz a su mascota, mientras este posa mirando atentamente la cámara. ''El cubrebocas aquí significa que no me quiero enfermar'', se escucha decir a la joven, quien graba al animal usando la mascarilla para cubrir su hocico.

''Es el cachorro más tierno que he visto'', comentó un usuario en TikTok, donde el clip acumula más de 346 mil reproducciones y 16 mil me gustas de personas que han quedado encantadas con la presentación de la mascota.

