Aceptar el fin de una relación sentimental puede ser algo muy difícil de hacer. Hay quienes llegan a sentir que el mundo se les viene encima y caen en una terrible depresión. Te mencionamos todo esto porque una abuela de España decidió dar un consejo a las personas que tengan el corazón roto. Ella protagonizó un video viral de TikTok que debes ver sí o sí.

El clip en cuestión lo subió su nieta llamada Alba en su cuenta personal de la mencionada red social (@asanchezss). La joven no dudó en salir con la mujer de la tercera edad en la grabación, pero fue esta última quien se convirtió en el centro de atención por sus palabras.

El mundo no se acabará por el fin de una relación

La abuela comenzó dando su consejo diciendo que “a veces, pues nos queremos morir porque creemos que el mundo ya se viene abajo y que no va a pasar nada más y que se acabó, pues no. Cuando pasan los meses, cada vez va siendo más, o sea, el dolor se va aflojando y conoces, a lo mejor, a otra persona que es verdaderamente la que te va a ser feliz para toda la vida. Y si no para toda la vida, oye, para los años que dure, pero que una relación se termine no se acaba el mundo”.

Mira aquí el video viral

“Ni hay que decir: ‘Me quiero morir’. Ni nada de nada. Hay que pasar el duelo y después pueden venir muchos mejores tiempos y ser la más feliz o el más feliz del mundo”, recalcó la mujer de la tercera edad.

No se debe dejar de comer

Luego de ello, su nieta le pidió que dedicara unas palabras a quienes estén llorando en su casa por alguien. Es ahí donde la abuela mencionó lo siguiente: “Que sobre todo que no dejen de comer porque si están bien alimentados, tienen fuerza para aguantar y que piensen positivamente, que no se acaba el mundo, que hay más gente, hay más hombres, hay más mujeres, o sea no se acaba el mundo porque un amor se acabó. Que viene otro y hasta pueden venir varios”.

Varios usuarios, tras escuchar las palabras de la abuela, aseguraron que sintieron mucha paz y no dudaron en aplaudir el consejo, pues consideraron que ella dio una recomendación “muy buena” que puede ayudar a las personas a afrontar una ruptura sentimental.





Síguenos en nuestras redes sociales: