Si eres fanático del cine de terror de comienzos del siglo XXI, es probable que al viajar en auto por carretera jamás te coloques detrás de un camión que cargue troncos para evitar que te ocurra lo mismo que a los personajes de ‘Destino Final 2′ (2003), película que recientemente se volvió tendencia en más de una red social a raíz de un video viral de TikTok que muestra el desenlace de un enorme leño atravesando el parabrisas de una camioneta en Estados Unidos.

Todo comenzó el pasado 21 de mayo cuando Aaron Cox publicó en su cuenta de TikTok (@alow420) unas imágenes mostrando cómo un leño gigante perforó el vidrio delantero de una van de color blanco, que se desplazaba justo detrás del vehículo de carga pesado en una autopista. No hay mucho contexto sobre dónde, cuándo y qué ocurrió a continuación, ya que el autor del clip solo menciona “Final Destination” mientras grababa.

Otro detalle a mencionar es que no se observa parte al interior de la van afectada, por lo que se deduce que nadie resultó seriamente herido. Si no has visto ‘Destino Final 2’, la escena a la que hacen alusión comienza con la muerte de varias personas en un apilamiento de autos que comenzó con el desprendimiento de los troncos, que logra evitarse gracias a la premonición de la protagonista, pero que desencadena los fallecimientos de otros personajes.

MÁS INFORMACIÓN: Dueño de un cine independiente vende palomitas en las calles para pagarle a sus trabajadores

No cabe duda que ‘Destino Final 2’ hizo saltar de sus asientos a más de uno a lo largo de los años que cada cierto tiempo esta escena es recreada de distintas formas en las redes sociales. Por ejemplo, un creador de contenido en TikTok conocido como PatD Lucky bromeó al decir que no quería que le pase lo mismo que a los personajes de la cinta tras quedar detrás de un camión que transportaba tuberías en una autopista, reportó TMZ.

TE PUEDE INTERESAR