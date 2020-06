“El perro es el único animal que te ama más que a sí mismo”. Esta frase es muy cierta y Cole Finney, un joven de 27 años, ha dado prueba de ello en su publicación de Facebook que se volvió viral. Su desgarrador relato se ha convertido en tendencia en las últimas horas, pues gracias a la ayuda de su perro Bowie logró salvar su vida.

Cole, un fotógrafo que vive en Los Ángeles, California (Estados Unidos), sufrió quemaduras de segundo grado en el 30% de su cuerpo, sin embargo él agradece que, a pesar del intenso dolor que siente, aún sigue con vida gracias a que su mascota, un perro de nombre Bowie, lo alertó del inminente peligro que corría.

El hecho ocurrió el pasado 9 de diciembre de 2019, pero recién ha podido conceder entrevistas tras recuperarse de las quemaduras que sufrió y el terror psicológico que vivió en ese momento, pues más allá del dolor físico, le ha costado mucho saber que su perro Bowie murió en aquel incendio tras ayudarlo.

“Bowie ladró. No su ladrido suave habitual para hacerme saber que el correo estaba aquí o que un compañero estaba haciendo el desayuno. Este ladrido era fuerte. Abrí los ojos y vi que mi habitación estaba nublada. Una capa muy fina de humo volaba en el aire, lo suficientemente fina para ser palomitas de maíz quemado o de un fuego ardiente en una chimenea. Nadie gritaba. No sonaban las arlamas, y por lo tanto yo tampoco estaba alarmado. Debería haberlo estado”, comentó Cole Finney en su publicación que se volvió viral en Facebook .

Finney tiene el corazón roto tras la muerte de Bowie y esta infinitamente agradecido con su mascota, pues fue él quien le salvó la vida. | Foto: Cole Finney

Su mascota seguía ladrando, por lo que el joven decidió levantarse de la cama y salir de su habitación. Cuando abrió la puerta se encontró una enorme columna de humo que invadió rápidamente su habitación. “Supe en ese momento que si no salía en minutos o incluso segundos me desmayaría por la inhalación de gases y moriría allí mismo en esa casa”, añadió.

“Salí de mi habitación tambaleándome hacia la entrada principal. El humo era tan espeso que no podía ver ni siquiera mi propia mano delante de mí, mientras la extendía para evitar que me golpeara contra las paredes o los muebles. Pensé que todo terminaría pronto. Solo necesitaba salir. Tan pronto como mis manos sintieron la puerta principal, mi peor pesadilla se hizo realidad. Un enorme infierno sufrió del suelo y quemó la puerta que estaba tocando y las paredes a su lado, rodeándome con llamas al instante”, contó.

“Mis manos, brazos, piernas y pecho se derritieron y se quemaron en el calor del infierno”, dijo. Junto su perro Bowie, también moribundo, llegó a tocar una de las ventanas de su casa, la rompió y saltó sin importarle las consecuencias.

“Aterricé de pie. Ahora podía ver mis heridas. La piel de mis manos se había derretido, y colgaba de mis muñecas con un hilo, exponiendo los músculos y nervios de mis palmas”. Tras encontrar la puerta trasera, Cole Finney gritó “una y otra vez” el nombre de su perro, pero no tuvo respuesta: Bowie había entregado prácticamente su vida para salvar a su ‘amigo’.

Tras recibir atención médica y ser llevado al hospital por los bomberos, las autoridades le confirmaron que su can, que tenía tres años, murió quemado en el incendio. “Además de pasar por el mayor dolor físico que he experimentado, estuve lidiando con el devastador dolor emocional de perder a mi mejor amigo, mi perro Bowie en el incendio. Si no me hubiera alertado del fuego, seguramente habría muerto. Gracias por hacer el último sacrificio para salvarme”, se puede leer en el post de Cole Finney que se volvió viral en Facebook .