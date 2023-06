Las redes sociales se han convertido en la plataforma ideal para que las personas que emigran a otros países compartan su experiencia viviendo en el extranjero.

Precisamente, una joven que se encuentra en España se volvió viral por mostrar su asombro al querer contratar un servicio de telefonía móvil.

“Me compré un chip de Orange por 10 euros y me dan 60 gigas para todo el mes”, dijo la usuaria de TikTok @espiaporelmundo, quien es oriunda de Argentina.

“Es un abuso la cantidad de gigas que te ofrecen”, aseguró, explicando que ningún plan baja de los 50 gigas y el más alto permite utilizar hasta 250 gigas.

“Ni conviene tener wifi”

“Es tremendo porque en Argentina estoy acostumbrada a que tener 20 gigas ya era un montón y te re sobra”, agregó la joven, haciendo saber que, de hecho, “ni conviene tener wifi”.

El relato de la usuaria causó todo tipo de reacciones entre los usuarios, quienes hicieron comparaciones entre la cantidad de datos que dan en sus países y las tarifas en la nación europea.

“En Canadá te dan 5GB por 40 dólares”; “En Argentina me dan 3 gigas y el plan no es ndaa barato”; “En Italia me dan 150 por 9 euros”; “En Irlanda también es parecido, pagas 20€ y tienes gigas ilimitados”, escribieron las personas.

¿Cuáles son los planes de datos más baratos en el Perú?

Según un análisis hecho por el OSIPTEL a partir de los planes comercializados y registrados por las operadoras, en los planes de S/29.90 y S/39.90 Bitel es la empresa que brinda mayor cantidad de datos libres –0.5 y 1GB respectivamente, sin reducir la velocidad– y ofrece mayor cantidad de aplicaciones con datos ilimitados. No obstante, en el segundo plan (S/39.90) Claro y Movistar ofrecen planes con minutos y datos libres que pueden ser utilizados fuera del país.

Cabe agregar que Movistar, Bitel y Entel brindan Waze e Instagram gratuitos en el plan de S/29.90, pero Claro no. Asimismo, todas las operadoras contemplan en los dos planes whatsapp y Facebook gratis, aunque Bitel no considera entre sus aplicaciones gratuitas el Messenger de Facebook.