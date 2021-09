Candela Teijeiro, una joven de Rosario, Argentina, utilizó su cuenta de TikTok para dar a conocer el incómodo momento que vivió tras acudir al ginecólogo. La chica, que trabaja como modelo “plus size”, denunció que, en vez de recibir un diagnóstico, el médico la derivó a un nutricionista bajo el argumento de que está subida de peso.

“Che, pero vos estás muy gorda”, dijo el doctor, palabras que descolocaron a Candela, de 24 años, quien decidió no revelar el nombre del profesional ni tampoco de la clínica a la que llegó por un dolor de ovarios.

En el clip difundido en su cuenta de TikTok, la joven comentó que no tenía problemas con ir al nutricionista; sin embargo, no le pareció correcto que el ginecólogo le recomendara hacer una dieta sin solicitar estudios ni contarle con detalles cuál era el problema de ello.

Candela indicó que el médico “me tira un papel y lo único que decía era ‘nutricionista’. Vos andá a la nutricionista y vas a ver como te cambia la vida”. “La única manera de que baje de peso sería si me hace mal a la salud, pero yo estoy bien de salud, no tengo nada”, agregó la joven, quien permanece preocupada debido a que todavía está con dolores.

@cande.pupi NEFASTO, no puedo creer que encima hayan estudiado para eso. Dejemos de normalizar la gordofobia, que venga de un médico no quiere decir que es valido ♬ sonido original - Pupi ✨

Su descargo luego de que su video se volviera viral

En conversación con el medio local TN, Candela aclaró que su molestia se originó por la forma, y no por el hecho de que el ginecólogo critique su talla. “No me ofendió, mi molestia fue que me haya derivado a la nutricionista sin hacerme los estudios pertinentes. Lo que me shockeó fue la forma; me interrumpió y sentí la falta de respeto. Me había pasado en otras ocasiones, como por ejemplo que me duela el oído y me digan que baje de peso”, dijo.

La joven agregó que no normaliza el sobrepeso y que buscaría una solución médica en caso de que esto afectara realmente su salud. “Soy consciente que el sobrepeso trae problemas en muchos sentidos, pero en este caso me estaba quejando de la forma en la cual me lo dijo”, concluyó.

