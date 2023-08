Al momento de armar la maleta para tus vacaciones soñadas seguro empiezas empacando la ropa según el destino, los artículos de cuidado personal, zapatos y uno que otro accesorio que complementará tus outfits. Ahora, si hablamos de documentación, además de tu boleto nunca debes dejar en casa tu pasaporte y documento de identidad, pero seguro jamás pensaste en llevar algo que Anita H, una ex azafata de aviones en España, advierte nunca olvidar.

Conocida como @azul_mistico en redes sociales como TikTok e Instagram se define como youtuber de viajes y brinda diversos tips para que tus travesías sean placenteras y seguras. En una de sus más recientes publicaciones dejó impactados a más de uno al dar un consejo que, asegura, te puede salvar de un apuro durante el tiempo que estés fuera de tu ciudad.

“Hay una cosa que siempre, siempre, siempre deberías llevar cuando te vas de viaje y que seguramente nunca se te había ocurrido”, empieza diciendo.

Una foto carnet tuya te puede salvar en el viaje

Para la exazafata que vive en Granada, “una foto de carné” o esa pequeña imagen que te solicitan para realizar trámites en tu país es algo vital dentro de tu billetera o maleta de mano, algo que causó desconcierto entre sus seguidores que sobrepasan los 51 mil en TikTok.

“Te voy a explicar por qué. Imagínate que has reservado el viaje de tu vida, súper caro, y cuando llegas al aeropuerto te encuentras con que tu pasaporte no tiene la validez que necesitas, te lo han robado, lo has perdido o incluso te lo han roto, que a mí me ha ocurrido en un aeropuerto”, indica.

Tras esto, continúa con su explicación precisando que “hay aeropuertos, como el de Barajas, donde hay comisarías de Policía donde te hacen un pasaporte de emergencia al momento. Si te pasa estando en el extranjero puedes ir a un consulado o a una embajada, pero para hacerte el pasaporte te pueden pedir una foto de carné”.

Ante este escenario, seguro podrías entrar en desesperación porque cada vez son más excasos los fotomatones o lugares donde te tomen la instantánea, “así que llevar esto puede ser la diferencia entre que podáis coger ese vuelo o no. Ya me daréis las gracias”.

La española Anita H se animó a dar esta recomendación a sus seguidores porque ya pasó por esta experiencia y “por suerte, encontré una foto antigua en mi Drive y un buen amigo en Madrid la imprimió y me la trajo al aeropuerto”. Esto le valió como aprendizaje y ahora “siempre las llevo conmigo. Es de esas cosas que no ocupan nada pero te pueden salvar en un mal momento”.

“Yo siempre llevo una foto carnet en el monedero”, “muy interesante, gracias lo tendré en cuenta”, “yo llevo siempre una foto mía en la funda de móvil y ahora le veo utilidad”, fueron algunos comentarios, mientras que un usuario identificado como Alonso le dijo que “si el pasaporte no está caducado no te piden foto” a lo que la youtuber de viajes le respondió que “el mío no estaba caducado y me la pidieron”.

