Miles de parejas se sienten nerviosas cuando se trata de conocer a sus suegros, aunque la experiencia de Laura Kzallaz fue una particular: ella visitó por primera vez a los padres de su esposo, en Estados Unidos, y notó que sus costumbres eran muy particulares. La latina pronto se daría cuenta de las fuertes “diferencias culturales” entre ellos y su propia familia, por lo que se motivó a contar lo que vivió en TikTok.

Laura nació en Colombia y tiene mucho qué decir sobre los últimos días compartidos con sus suegros estadounidenses. Desde su perfil @lauu_kzallaz en TikTok, ella escribió una divertida comparativa que llenó expectativas a sus seguidores latinos: “Cosas en la casa de mis suegros yankees que son como en las películas”, se describía en su video.

“Nunca opinan”

La mujer, oriunda del país cafetero, ya lleva ciertos meses de casada con el amor de su vida a quien cariñosamente llama ‘gringo’. Ellos visitaron recientemente a sus padres en los Estados Unidos y contó que tuvo algunos “choques culturales” que no pasaron desapercibidos en ella.

Mira el video viral

“Mi esposo trataba de consentirme, tocarme, pero yo estaba como ‘oye, respeta a tus papás’, pero ellos no me entienden ... A mí me da mucha vergüenza ser cariñosa con mi esposo delante de mi mamá”, dijo la joven colombiana, recordando que las muestras de afecto para ellos eran algo muy normal.

A su paso, ‘Lau’ compartió que sus suegros son divorciados, pero que ese dato no los mantenía alejados de las integraciones con toda la familia, especialmente cuando se trata de recibirla a ella desde Latinoamérica. A ello, pronto su video recibió la atención de casi 13 mil ‘views’ en la red social.

“Mi suegro viene con su nueva esposa y no pasa nada, y así mismo su exesposa con su familia y sus nietos. Nunca he visto un divorcio tan sano y saludable como el que mis suegros manejan”, contó Laura con mucha extrañeza.

Finalmente, Laura contó que una tercera diferencia cultural la dejó consternada, ya que sus suegros “nunca opinan” sobre la vida de su hijo: “Es como ‘confiamos en ti y en lo que tú decidas con tu vida, está bien’. No hay esa clase de chismes que tenemos los latinos”, dijo la joven colombiana, haciendo una claro paralelismo de lo que ve y escucha en su propio país.

“Una completa sorpresa lo del divrocio, usualmente aquí en Perú se odian”, “Otro apunte más para conseguirme un esposo gringo”, “Nadie, nadie ... los estadounidenses son un amor de personas”, “Todo es distinto en EEUU, pero siempre nos gusta ver el lado negativo. Un gusto que tus suegos sean así”, le dedicaron algunas personas a Laura.

