Miles de latinoamericanos prueban con tener mejor suerte en el extranjero. Para muchos de ellos, el ingreso salarial sería vital para vivir dignamente y este sería el caso de este joven de Argentina: él llegó a España y se puso a trabajar ni bien tuvo la oportunidad, pero no esperó que llegaran a ‘discriminarlo’. ¿Qué pasó exactamente? Una entrevista callejera dejó ver su trasfondo y pronto su historia se volvería viral en Internet.

Esta anécdota de vida vendría de la mano de un tiktoker llamado @theclaiton_: un carismático madrileño acostumbrado a recoger historias de vida y opiniones de gente de la calle sobre temas muy diversos.

Esta vez, él hizo de entrevistador y quiso saber sobre los ‘ambientes más tóxicos’ que les ha tocado vivir a los transeúntes que pasaron por su micrófono, sin saber que algunos latinoamericanos hablarían justo al lado suyo.

Xenofobia en restaurante

Desde Madrid, las rondas de preguntas comenzaron y un alegre chico de polo naranja, de Argentina, tuvo algo que decir sobre su primer trabajo en el país de ‘La Roja’: él estuvo muy nervioso en su primer día como mesero y ciertas palabras de los comensales intentaron ‘minimizar’ su labor.

Mira el video viral

“Yo fui camarero 1 año y medio, y una señora me ve temblando y me dice: ‘menuda profesión te has buscado’; y fue como ‘no, señora, no la busqué, es lo que conseguí, acabo de llegar’”, contó el joven no identificado y que se describió así mismo como un ‘albiceleste’.

Es entonces cuando el muchacho reveló un comentario desafortunado de parte de la clienta: “‘Uh, eso es porque eres latinoamericano’”, es entonces cuando la mirada del entrevistado se aparta y revela que eso lo dejó muy confundido; hasta desmotivado.

“Gracias, señora, la quiero mucho”, expresó de forma hilarante, pues recordó con cierta incomodidad cómo le dieron la bienvenida al país: “Con honor igual soy camarero”, respondió finalmente y el madrileño frente suyo quedó casi sin palabras.

En su paso por la calle, el tiktoker también aprovechó en saber su opinión del racismo en España y si creía que ‘era un problema real’ en el país: “había aumentado un poco más en los últimos dos años”, reveló sin premura el hombre, quien llevaría tiempo adecuándose a las costumbres madrileñas. “Normal, es un buen país”, dejó entrever con cierta duda en su voz, pues apartentemente tendría más cosas por contar.

El video no tardó en dividir las opiniones y dejar un mal sabor de boca entre los oriundos de Argentina y países vecinos de Latinoamérica: “Pienso que no hay que aguantar esos comentarios”, “Yo le hubiera devuelto el sarcasmo x sarcasmo a esa señora petulante”, “Mesero, de los primeros trabajos y uno de los más sociables. No se debería sentir menos ...”, dejaron en claro algunos connacionales del protagonista de esta historia.

“Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.”