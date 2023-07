Betsa Bermúdez es una joven que reside en Barcelona, España, y que hace poco vivió un incómodo momento en un salón de belleza al que asistió para que le realizaran una manicure. Todo fue culpa de la dueña del local. ¿Quieres saber los detalles? Lee esta nota de Mag.

“Me acaba de pasar algo surrealista. Estoy temblando”, empezó diciendo la chica de esta historia en un video viral que publicó en su cuenta de TikTok (@betsa.cb29) para dar a conocer lo que le pasó. El clip ya cuenta con más de un millón de reproducciones.

De acuerdo a las palabras de Betsa, cuando le estaban realizando la manicure, la dueña del salón de belleza se le acercó para tocarle la barriga y consultarle: “¿Te has engordado, eh?”. Ese accionar dejó atónita a la joven, pues no esperaba que algo así le fuera a suceder.

Más adelante, contó que le respondió con un “no” y que no hace mucho comenzó a ir al local. “Sí, sí, te has engordado bastante. Mira toda la barriga que se te sale”, le indicó después la propietaria del negocio, quien incluso se atrevió a preguntarle cuánto pesaba.

A raíz de escuchar su contestación y de saber su altura, la dueña comenzó a decirle que debía bajar unos kilos y que conocía unos métodos que le podían ayudar. “No, no. Muchas gracias. La verdad es que me hace feliz haber engordado un poquito”, recalcó Betsa en ese momento.

Mira aquí el video viral

♬ sonido original - Betsa @betsa.cb29 Lo más triste es que la chica que me estaba haciendo la manicura es la chica más grande físicamente del salón y su cara era de más incomodidad que la mía. Ni me imagino lo que ella tiene que escuchar… #storytime

“Estoy llevado súper bien los cambios en mi cuerpo”

Ese intercambio de palabras no fue del agrado de la joven. “Os juro que me ha incomodado tanto esta conversación… Estoy llevando súper bien los cambios en mi cuerpo, pero hay días que no. Hay días que no me siento yo misma. En cualquier caso, hoy estaba teniendo muy buen día de amor propio y esta conversación no me ha sentado tan mal como podría, pero yo creo que si esto lo llego a tener en un mal día, me pongo a llorar, y como podéis ver, sigo nerviosa”, aseguró.

A pesar de todo ello, Betsa considera que la dueña no tuvo una mala intención. “Creo que es por tema de cultura. Si no me equivoco, creo que ella es de China… Y creo que, en esta cultura, (las chicas) son mucho más sinceras y dicen mucho más lo que piensan, sin tener en cuenta si es socialmente apropiado o no”, manifestó. Lo que sí no aceptó es que le haya tocado la barriga.

“Lo más triste es que la chica que me estaba haciendo la manicure es la chica más grande físicamente del salón y su cara era de más incomodidad que la mía. Ni me imagino lo que ella tiene que escuchar…”, se lee en la descripción de su video viral. Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. “Eres preciosa, amor”, “nadie debería opinar de un cuerpo ajeno, fin”, “a mí me hubiese destrozado” y “flipando literal”, son algunas de las reacciones que se encuentran en la publicación.

Video recomendado

Lo que empezó como una 'broma inofensiva' terminó siendo un video viral altamente visto en Estados Unidos. Si hay algo que caracteriza a los restaurantes de Cracker Barrel son los cuadros y adornos. Fue así que un par de clientas decidió 'cambiar' las cosas y "agregarle a la decoración" una foto en blanco y negro de ellas vestidas de granjeras. Darcy subió a su TikTok @gash.79 el clip donde se les ve sacar la imagen en un marco negro y ponerla en la repisa de la chimenea. "Esto es lo mejor que he visto", "¡Este es el tipo de broma que puedo respaldar! Tan lindo y saludable y nadie sale lastimado", escribieron los usuarios en comentarios. En otro video de seguimiento, la tiktoker confirmó que su foto sigue en el local.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Síguenos en nuestras redes sociales: