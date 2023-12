Cualquier persona no está apta para concursar en una maratón, pues requiere de una buena preparación física. En TikTok, un hombre de España se volvió viral por terminar agotado al realizar una simulación de atletismo junto a unos deportistas de Kenia, pese a que tiene un gran historial en competencias de carrera. Hoy en Mag te contaré más detalles de este momento.

Sergio Turull (@pitufollow) fue el protagonista de este hecho y no dudó en compartir su experiencia. “Y esto es lo que pasa cuando intentas entrenar con los mejores keniatas del mundo”, fueron las primeras palabras que emitió el ultrafondista, mientras se grababa para difundirlo con sus seguidores.

En un principio, se aprecia al atleta que está corriendo junto a los kenianos, pero segundos después, el hombre se encontraba solo. ¿Había superado a sus contrincantes? No, por el contrario, se posicionaba último y estaba sumamente extenuado por el nivel de exigencia de la carrera.

“Qué locura, 2400 metros de altitud y todo va subiendo. Ahora estoy corriendo recto, pero hay un montón de caminos y no sé por dónde tengo que ir”, fueron las palabras de Sergio que se mostraba agitado.

Es más, añadió que en dicho país te “revientan entrenando”, dando entender que no es tarea sencilla conseguir el nivel físico de los ciudadanos kenianos. ¿Tú te animarías en participar? ¿Soportarías los efectos de la altura mientras corres?

Su experiencia tuvo gran popularidad en TikTok

Con solo cuatro días de publicado en la red social, el clip de Sergio Turrul ha obtenido más de 8.7 millones de visualizaciones y alrededor de 800 mil cuentas le han dado ‘me gusta’. Incluso, existe una gran cantidad de comentarios sobre este suceso que, en su mayoría, fueron opiniones graciosas y de motivación.

“Yo a los 200 metros me hubiera dado un paro cardíaco”, “Yo en los 100 metros me quedo solo”, “Qué genial experiencia”, “Éxitos, ojalá si alcances su ritmo, no te rindas”, “Hasta yo me cansé”, “Se ve que lo disfrutas”, entre otros.

