El encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center es una de las principales actividades en Nueva York con miras a la Navidad. Este evento es una tradición y congrega a miles de visitantes; sin embargo, para este 2023 se añadió una atracción que solo es apta para valientes y aquí te cuento todo lo que sabemos sobre ella. Si no sufres de vértigo, entonces anímate a emular la icónica fotografía de «Almuerzo en la cima de un rascacielos» en Estados Unidos.

Ubicada en el mirador Top of the Rock, se trata de una viga metálica en la que van seis personas sentadas. Esta se levanta a una altura considerable hasta dar vueltas para poner a la gente de cara a la ciudad, en una vista panorámica calificada de ensueño de Manhattan y el Central Park.

En un video publicado por la usuaria de TikTok @mickmicknyc, Michal Blank, y que ya acumula 6.1 millones de reproducciones, se puede observar que los valientes usuarios de la nueva atracción del Rockefeller Center solo llevan un cinturón de seguridad y un pequeño respaldo, nada más. No se aprecian mayores soportes.

Recrean icónica foto de la viga de acero en Nueva York

La instalación en la azotea no solo llamó poderosamente la atención por ser inaugurada antes de Navidad y así atraer a más turistas a esta zona de Estados Unidos, sino porque permite emular la icónica fotografía de «Almuerzo en la cima de un rascacielos» («Lunch at Top of a Skycraper») en la que unos obreros en 1932 se lucieron alimentándose sobre una viga de acero. Todo pasó el 20 de septiembre durante la construcción del Rockefeller Center. Esta imágen se convirtió en un símbolo de la construcción de rascacielos en Manhattan a mediados del siglo XX.

La que se acaba de inaugurar tiene las siguientes características: dos vigas de nueve metros de largo que se elevan 3,5 metros del suelo y giran 180 grados. En cada una de estas estructuras móviles entran hasta seis personas. Si te preguntas cuánto cuesta, pues la atracción viene incluida en el precio de la entrada a la azotea del emblemático edificio que es de 40 dólares por persona.

La nueva atracción se ha vuelto muy popular y en la cuenta de la creadora de contenido Michal Blank, una fotoperiodista que brinda las últimas noticias de entretenimiento de la ciudad de Nueva York, no tardaron en llegar los comentarios de los sorprendidos usuarios: “Al principio no vi los cinturones de seguridad”, “Hay que sacar el dinero a los turistas como sea”, “Todos hemos imaginado a uno cayendo al vacío”, “Me dolió la panza nada más de ver el video”, entre otros.

