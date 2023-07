Una primera cita llena de emoción a cualquiera. Es la oportunidad perfecta para conocer a alguien especial, volverse grandes amigos o iniciar una relación, pero también puede convertirse en una total pesadilla y descubrir que no quieres volver a ver a esa persona nunca más. Algo así le sucedió a Mariale, una latina que vive en España quien contó con detalles la experiencia que vivió al salir con un ciudadano de ese país y por qué terminó enfadada. Su narración se volvió viral en TikTok y aquí te cuento lo más resaltante.

Ella es venezolana, se presenta como fashion blogger y en su cuenta de Instagram asegura que está “aquí para compartir amor, luz y confianza”, es por eso que suele publicar diversos videos donde brinda tips y también habla de anécdotas personales que pueden dejar un gran mensaje para quien decide darle ‘reproducir’.

Desde @malejandraec en TikTok viene narrando su experiencia en Madrid, “su ciudad favorita” donde asegura está disfrutando “la vida de sus sueños” a la que llegó hace pocos meses.

Su primera cita con un español

En su perfil de la red social reveló lo que sintió en su primera cita con un ciudadano de España al que contactó por una aplicación de citas y el detalle que más le llamó la atención.

“Yo no había salido nunca con un español, tenía ese miedo porque me dijeron bastante que los españoles son ese tipo de hombres que te hacen pagar la cuenta, no estoy de acuerdo con eso pero me dije que iba a ir preparada por si pasa eso. Me lo habían dicho mis amigas que habían salido con españoles y les pasó”, comenzó diciendo.

Mariale estaba en un bar con unas amigas y llegó él porque así habían quedado. Según su relato estaba tomando agua y el joven optó por una cerveza. Tras un largo momento de conversación en donde “me cayó súper bien” quisieron ordenar una segunda ronda, pero el local ya estaba por cerrar y tuvieron que solicitar la cuenta. Fue ahí donde apareció su enfado.

“Cuando llega la cuenta yo me decía que no me haría pagar porque solo me había pedido un agua, él una cerveza, pero al final sí que me hizo pagar el agua, fui bien ilusa”, agregó para luego decir que el susodicho propuso dividir la cuenta. “Me quería morir que un hombre tan guapo sea tan miserable en esta vida”, dijo en su clip mientras se maquillaba en el baño de su casa.

En el video que se volvió viral con más de 349 mil reproducciones también dijo que “no estoy de acuerdo con eso (pagar 50/50), pero en ese momento solo vivía el presente” y decidieron ir a otro lugar porque había buen feeling.

En una “parte 2: mi primer date con un español”, la joven latina indicó que en los otros locales a los que fueron “también pagamos mitad y mitad, aunque hubo uno que me cobraron más y eso tampoco lo entendí, por qué me cobran más si soy la mujer, si hay alguien a quien deberían hacerlo sería a él”.

Desacuerdo en redes por su relato viral

Si te preguntas cómo terminó la historia, pues la propia Mariale reveló que “duramos horas hablando”, se besaron porque él se lo pidió y cada uno se fue a su casa ya que él no se animó a llevarla y darle seguridad de llegar bien siendo las 3 de la madrugada. Decidió no volverle a contestar los mensajes.

“Nos dimos el beso de la vida en medio de la plaza, algo que me parece horrible, pero estaba tomada, estaba viviendo la vida y, bueno, pasó. Llegué a mi casa, me preguntó cómo llegué, lo dejé en visto y no le respondí más. No volví a salir con él porque lindo, bellísimo, pero no”, finalizó.

Tras su revelación, los comentarios no tardaron en llegar: “uffffff que pereza gente que piensa asi. Pagaste lo justo, lo tuyo”, “Es que es lo lógico, primera cita, luego vais a otro sitio… que cada uno pague lo suyo y si ya va a más pues un dia invita uno y otro invita el otro”, “pero por qué te tiene que pagar la cuenta un hombre, no entiendo”, “Yo soy española y no quiero que ningún hombre me pague nada. Cuenta a medias siempre y ya está”, le escribieron.

Ahora Mariale, que sigue disfrutando de Madrid, no tiene reparos en afirmar en TikTok que “una vez que pruebas europeos, no te vuelven a gustar los latinos” y ya tiene novio, pues grabó un video de “cosas que me molestan de mi pareja”.

Mira aquí el video viral

