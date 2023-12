Cuando un bebé llega al mundo, los padres ya tienen en mente cuáles serán los nombres que llevará su hijo para ser identificado en cualquier sitio que visite. Lo recomendable sería que dicha denominación personal sea fácil de pronunciar, pero existen excepciones tal como le sucedió a una madre primeriza de Australia. Los detalles de este momento viral te lo contaré a continuación.

La que está viviendo esta frustrante situación es Hannah Sands, una mamá que tuvo a su primer hijo en mayo del 2022. En su cuenta de TikTok (@hannahsandsmusic), explicó que le generó gran incomodidad cuando sus compatriotas decían incorrectamente el nombre de su bebé que se llama Raoul.

“Los australianos son muy molestosos con los nombres que son un poquito extranjeros”, dijo la cantante.

Es importante destacar que la australiana está comprometida con un brasileño de nombre Paulo, quien ha tenido los mismos inconvenientes en este país. Cuando se enteraron que serían padres por primera vez, ambos coincidieron que a su bebé debían designarle un nombre que sea muy fácil de pronunciar y así fue que decidieron por Raúl, pero no fue como lo esperaban.

Al notar que los errores eran tan seguidos en la vocalización, ambos añadieron la letra O (Raoul) para que fuera más ‘fonético’, pero nuevamente no tuvieron éxito. “RA-OOL. Mi propia madre vino a vernos en el hospital, me pregunta su nombre y le digo ‘Raúl’, pero ella dice ‘Rorl’”, expresó.

Varias cuentas se solidarizaron con Hannah

Tras explicar su situación en TikTok, los usuarios decidieron brindarle unas palabras de aliento para que no tenga la idea de colocar otro nombre a su hijo, pues se sintieron identificados por haber pasado un hecho similar. Se lee comentarios como “Raoul es un nombre tan hermoso, por favor no lo cambies”, “Siento que la gente simplemente es vaya y no intenta en pronunciar correctamente los nombres”, entre otros.

