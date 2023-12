El amor a primera vista es una situación que, probablemente, todas las personas han vivido cuando miramos a alguien que nos atrae inmediatamente por su aspecto físico, pero pocos tienen la valentía de generar una interacción como esta chica de Argentina que, pese a ser vegetariana, no tuvo temor alguno de arriesgarse para conocer a un carnicero. De estar interesado en saber más de este momento viral, hoy te lo relataré en Mag.

Nuestra protagonista es Romina Juárez (@ro.mi.na.j), quien decidió contar su experiencia ante la red social. En su clip, la mujer explica que se dirigió a una carnicería para comprar unas milanesas con el fin de preparar un platillo a su hermano porque había recibido su visita, pero no imaginó que se terminaría enamorando de aquel hombre que trabajaba en este sitio.

Es así que tomó valentía y nuevamente regresó a aquel lugar con el objetivo de otorgarle su número para que mantengan comunicación y darse la posibilidad de que tengan una cita en los próximos días. Afortunadamente, el chico aceptó la propuesta de la joven argentina sin dudarlo.

“Ah, me dijo que sí. Ay estoy enamorada. No, no, no, no, no, estoy enamorada”, fueron las palabras de la influencer, demostrando gran felicidad por haber conseguido su objetivo propuesto en ese momento.

El video rápidamente obtuvo gran popularidad

La corta grabación que publicó en TikTok fue del agrado de los usuarios, pues quedaron impactados por el valor que tuvo Romina de realizar dicha acción y le solicitaron una segunda parte para conocer cómo ha seguido esta ‘historia de amor’. Se leen comentarios como “Quiero saber qué sigue”, “Necesitamos ver al carnicero”, “Dios Romina, cómo podés tener ese coraje”, “Los nervios que medio solo mirando”, entre otros.

En solo 6 días, la corta grabación ha superado los 25 millones de reproducciones y está cerca de obtener 3 millones de ‘me gusta’. En tu caso, ¿serías capaz de pedirle el número o una cita a aquella persona que te agrada a primera vista?

