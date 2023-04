Tomarse unas vacaciones es mucho más que una pausa en el trabajo, suelen ser momentos agradables y que ayuda en la salud de los trabajadores, ya que te desconectas del mundo entero y te olvidas de las preocupaciones. Sin embargo, a veces ocurren incidentes que en lugar de fortalecer la amistad entre colegas, terminan quitándose el habla.

La historia de esta usuaria de TikTok, identificada como Evie (@evmariexo), es claro ejemplo de ello por el contexto y cómo se resolvió la situación.

Según cuenta la joven, una compañera de trabajo le pidió cambiar sus vacaciones para otra fecha porque quería llevar a sus hijos a Disney, Estados Unidos.

Como se sabe, este tipo de viajes y en general cualquiera, se planea con anticipación por el tema de la visa, mejores ofertas en vuelos y encontrar el hospedaje perfecto.

“Solía trabajar en este lugar y me había mudado al otro lado del estado para trabajar en este lugar. Y trabajaba con una mujer, llamémosla Karen, que tenía dos hijos. Y también quiero mencionar que, hasta este incidente, ella y yo nos habíamos llevado perfectamente bien”, dijo.

Evie explicó que había planeado ir a casa a visitar a su familia y amigos durante las vacaciones de Navidad, solicitando así sus descansos para esa fecha con “meses de anticipación”, además de que le había enviado a su jefe directo varios correos electrónicos como recordatorio.

Respuesta del jefe

Evie pensó que su jefe la entendería al pedir primero las vacaciones y porque se trataba de visitar a sus padres, pero este le dijo ser más empática con su compañera, quien solo quería pasar un tiempo de calidad con sus hijos.

Cabe resaltar que ‘Karen’, como fue llamada la mujer en la historia, hizo la petición solo 48 horas antes de que Evie se fuera de vacaciones y generara todo un alboroto en la interna de la empresa.

“Entonces la semana anterior mi jefe me llamó a su oficina y me dijo: ‘Oye, Evie, mira, sé que planeabas irte de vacaciones, pero hablé con Karen y ella ha decidido que tiene muchas ganas de llevar a sus hijos a Disney World durante las vacaciones’. Y él también tiene hijos, así que estaba totalmente de su lado al respecto”, agregó.

Corto circuito

El jefe intentó hacerle entrar en razón y hasta le dijo que ‘buscara en su corazón’ con el objetivo de que le cediera sus vacaciones, pero Evie se mantuvo firme e igual salió en las fechas dadas.

“Sabes qué, hice lo que me dijiste, busqué en mi corazón y resulta que no hay nada en mi corazón que me haga estar dispuesta a darle mi semana. Salí de su oficina, me dirigí directamente a su escritorio y dije: ‘Mira Karen, acabo de hablar con Bob y sé que dijo que querías llevar a tus hijos y que yo les dé mi semana, pero lo siento, simplemente no voy a hacer eso”, dijo.

Tras no dar su brazo a torcer, Evie contó que ‘Karen’ se molestó bastante y le comunicó que el día que ella fuera madre lo entendería, a lo que la tiktoker respondió que sí, posiblemente, pero de igual manera pasaría sus vacaciones con sus padres.