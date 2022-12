Un argentino se encuentra en Doha para disfrutar al máximo del Mundial Qatar 2022, pero cuando fue de compras a una tienda en Doha se llevó una grata sorpresa al escuchar que sonaba a todo volumen una de los temas más reconocidos de la telenovela gaucha ‘Floricienta’, por lo que el momento no tardó nada para hacerse viral en TikTok.

‘Floricienta’ en Doha

Yannick Cohen (@yayitacohen) se encuentra en la capital qatarí para alentar al cuadro liderado por Lionel Messi, pero cuando no está en el estadio visita algunos lugares como un centro comercial, buscando qué comprar en una tienda por departamentos cuando, de pronto, comenzó a sonar algo que le resultó familiar, que le hizo recordar a su tierra.

“Flores amarillas”, se trata de uno de los temas más populares que lograron gran éxito debido a la telenovela ‘Floricienta’ que fue un fenómeno en su momento en el mundo hispanoparlante.

Mira aquí el video viral

“Estoy acá en un shopping de Qatar, escuchen el tema... ¿Qué hace esto acá? no puede ser, el tema es igual”, dice Yannick impresionado, quien solo atina a sonreír incrédulo que un éxito salido de su país suene en un país musulmán: “lo más random que me pasó”, se lee en la descripción insertada.

Sorprendidos con ‘Flores amarillas’ en Doha

En la leyenda del clip, el tiktoker no dudó en etiquetar a Florencia Bertotti, quien personifica y canta todos los temas de ‘Floricienta’.

“Aguante Floricienta y tus ojos”, “no empujen, chicas, entramos al paraíso de su mirada con música celestial de Floricienta”, “ni idea qué dijiste, me perdí en tu mirada”, “me muero. Amo ese tema porque amo las flores amarillas”, “rarísimo, ya que no es conocida en países árabes”, “imposible no cantarla”, fueron algunos de los comentarios.