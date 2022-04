Claudia Peña es una tiktoker boliviana conocida internacionalmente por ser presentadora de TV e influencer. En uno de sus últimos contenidos subidos a la red TikTok, la joven artista le mostró a sus seguidores el video que le mandó su padre tras visitarlo. ¿Será un saludo por su cumpleaños o quizás pidiéndole que vaya más seguido? Ninguna de las anteriores. El hombre encontró un jean roto suyo y se ofreció a arreglarlo si ella se lo permite. Su reacción se volvió viral en redes sociales.

Los padres siempre estarán allí para nosotros cuando estemos en problemas, siendo de la índole que fuera, pero también para sacarnos sonrisas. Esto último ocurrió con la influencer Claudia Peña, quien compartió con sus miles de seguidores el último video que le mandó su padre cuando fue a visitarlo.

Tal y como se puede observar en el material audiovisual, el hombre encontró un jean roto suyo entre los cajones y no tuvo mejor idea que enviarle un video por WhatsApp para comentarle sobre lo sucedido y de paso ofrecerse a coserlo tras ver el enorme agujero que había en la prenda.

“Amada hijita, te hago un video para mostrarte. En el último viaje te olvidaste un jean. Bonito es... pero quisiera saber si te lo hago arreglar porque está roto por todas partes. Me daría pena mandártelo así, pero tú me dices. Me das instrucciones y te lo hago arreglar”, fueron las palabras del hombre.

El padre de la presentadora de TV no sabe que se trata de un jean rasgado, por eso se ofreció a coserlo para que no se visualice un gran hueco. “Nadie está listo para el nivel de epicidad de mi padre”, escribió Claudia, quien agradeció a su padre por su gesto al querer ‘arreglar’ un jean suyo. El video suma más de 2.6 millones de vistas desde el lunes 11 de abril.

