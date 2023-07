Papá se vuelve viral por orar por yerno sin saber que terminó con su hija y la bloqueó

Un hombre estaba listo para cenar, pero antes de probar alimento alguno se puso a orar y a pedir por el bienestar de su familia, lo que incluyó también al novio de su hija; sin embargo, mientras pedía a Dios por este muchacho, desconocía que había terminado con su hija y no solo eso, pues también la bloqueó en las redes sociales.

Andrea Valencia (@andreavalencia524) se encargó de publicar el video viral en TikTok acumulando más de 2 millones de vistas donde nos muestra a su padre sentado en la mesa frente a una laptop y a su cena, por lo que antes de probar bocado alguno decide orar a Dios.

Con los brazos semi levantados, el papá pide al Señor por el bienestar de su familia, pero también por el novio de su hija, lo que nos hace pensar que la pareja lleva varios años estando juntos y es alguien muy querido en le hogar, pero hay algo que este buen hombre desconoce, por lo que es mejor que la tiktoker sea quien lo cuente.

Mira aquí el video viral

La tiktoker, inexplicablemente, eliminó el video viral y publicó uno con la misma escena, pero con un mensaje diferente que dejó consternados a sus seguidores.

“Mi papá orando por mi novio para que le vaya bien en su examen de titulación, y ahora ¿Cómo le explico que ‘mi novio’ es ahora (mi) ex y me bloqueó de todos lados sin dar ninguna explicación?”, una dura afirmación que, de inmediato congregó de comentarios que no podían creer lo que acababan de leer.

“No era digno de estar en tu familia, gracias a Dios lo alejó de ti. Mereces lo mejor”, “definitivamente, hay personas que no se merecen la mejor versión de nuestra familia”, “se perdió de un suegro increíble, ya llegará el indicado que jamás se atreverá a dañar a la princesa de papá”.

Borró el video viral ¿volvió con el novio?

Sin embargo, pese al éxito del video, Andrea borró el clip original para subir la misma escena, pero con una descripción distinta: “yo cuando vi a mi papá orando por mi novio para que le vaya bien en su examen de titulación, sentó tan lindo y me dije a mí misma ‘qué afortunada tener un papá como él’”.

