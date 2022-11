Jon Pagh, de acuerdo a 20 Minutos, es un periodista de la cadena danesa TV2 Sport que se encuentra cubriendo el Mundial Qatar 2022. Él pasó por un momento incómodo cuando un policía local se le acercó para exigirle que se quitara el brazalete ‘One Love’ que llevaba puesto en su brazo izquierdo. La escena generó múltiples opiniones en Twitter.

El hombre de prensa, según la citada fuente, se encontraba frente al hotel de la delegación de su país porque había decidido hacer una nota para un programa deportivo. Es en ese entonces donde dos oficiales se le acercaron.

Uno de los policías le indicó que no debía llevar puesto el brazalete ‘One Love’, que tiene los colores de la bandera LGTBI. “Respeto que me lo estés diciendo, pero no puedo quitármelo. ¿Por qué no está permitido? ¿Es por los colores?”, consultó Jon, de acuerdo al video viral que él mismo difundió en su cuenta personal de Twitter (@JonPagh).

Eventualmente, se quitó el brazalete

Tras indicar que “sí”, el oficial cubrió la cámara para que no lo enfocaran. “Es solo un amor. Es solo respetar a todo el mundo”, recalcó el hombre de prensa, quien, eventualmente, tuvo que quitarse el brazalete para evitar mayores problemas, informó La Vanguardia.

Mira aquí el video viral

30 km ude i en mørk ørken i Qatar. pic.twitter.com/7KO85ydo9B — Jon Pagh (@JonPagh) November 21, 2022

Precisamente, este último medio español reveló que Jon Pagh habló sobre la experiencia que vivió con un periódico danés llamado Tipbladet. “Creo que cuando estamos aquí abajo, debemos ser cuidadosos a la hora de hacer activismo, y debemos ser especialmente cuidadosos a la hora de provocar situaciones, pero no estaba en absoluto en mi mente que fuera a provocar nada”, dijo.

“Para mí no es política. Son los derechos humanos. Es una prenda de vestir que llevo y que en el mundo occidental y según todos los derechos humanos se me permite llevar. Espero de verdad que nadie se tome esto como un intento de provocar nada. Estamos en medio de la oscuridad, a 30 kilómetros en el desierto. No pensé ni por un segundo que esto pudiera ser un problema”, aseveró el periodista.

La reacción de los usuarios al ver el video viral

El video que publicó Jon Pagh en Twitter ya posee más de 117 mil reproducciones. Muchos usuarios, al verlo, señalaron que no consideraban que él había hecho algo malo. Sin embargo, otros recalcaron que las reglas en Qatar ya están establecidas desde hace un tiempo, por lo que al no seguirlas, uno puede meterse en problemas.

