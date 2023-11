Cuando finalizan la etapa escolar, los adolescentes deciden incursionar una carrera profesional para tener mejores oportunidades laborales. En esa línea, esas posibilidades pueden incrementarse si se tramitan los diplomas correspondientes al culminar satisfactoriamente los estudios universitarios, pero toma un debido proceso. Es así que una mujer de Canadá quedó impactada por la cantidad de tiempo que se demora una universidad privada al otorgar un bachiller en Perú. Hoy te contaré esta historia viral en Mag.

Véronique Angers decidió explicar mediante su cuenta de TikTok (@veroniqueangers) el proceso que realizó su esposo peruano para obtener el grado académico de bachiller. En los primeros segundos, especificó que quedó sorprendida al consultarle a su pareja cuándo recibiría este importante diploma y recibió como respuesta que debía llenar documentos, formularios, constancias, etc.

“El monto para cada papel, para el diploma y todo era muy grande. Yo estaba como ‘¿Para qué tienes que pagar todo eso si ya pagaste tus cursos, matrícula, etc.?”, indicó la mujer.

En ese sentido, detalló que en su país natal todo es distinto, pues el diploma de bachiller se envía mediante el correo electrónico personal sin tener que realizar muchos papeleos o pagar exorbitantes sumas de dinero.

También comentó que su esposo hizo todos los trámites de forma presencial, pues no tuvo la facilidad de efectuarlo virtualmente. Es más, el hombre recibió su diploma después de un año debido a que la universidad particular donde había estudiado no le facilitó la gestión de dicho certificado.

“La verdad, qué tal rompecabezas por algo que tú te mereces por tus esfuerzos de 5 años”, expresó sorprendida Véronique.

Las opiniones de los usuarios peruanos no se hicieron esperar tras la experiencia relatada por la mujer canadiense, pues se pueden leer comentarios como “Es que aquí la educación es un negocio”, “Y eso es para el bachiller, de nuevo haces lo mismo para el título”, “Cuesta demasiado estudiar en Perú”, “Lo peor es que egresas como bachiller”, “Es un estrés total”, entre otros.

