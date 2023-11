Aunque no puedan hablar, los perros son animales con una inteligencia única y capaces de sorprender a sus dueños por las acciones que demuestran. En esta oportunidad, una perrita dejó consternados a los usuarios de TikTok por la reacción que tuvo al conocer que su dueño no podrá cuidarla más. Este penoso momento viral te lo contaré hoy en Mag.

El usuario Sergio Valdez (@sergio_vsj) decidió publicar un video en esta red social donde enfoca a su mascota de raza Pitbull y le explica que no tendrá tiempo para disfrutar más de ella debido a que su trabajo se lo impide, pues labora gran cantidad de horas.

“Escuchá, vos sabés que estuve pensando mucho y te quería decir que papi trabaja mucho y ya no puedo tenerte como antes, ya no puedo darte el cuidado que necesitás”, fueron las palabras del joven argentino.

Siguiendo con su mensaje, Sergio le informa que le tocará “vivir a misiones” al lado de su cría. Es allí que el animal tuvo una reacción que apenó a más de uno: lo mira con tristeza, sabiendo que las palabras del hombre eran ciertas.

El protagonista indica que su drástica decisión parte de brindarle una mejor calidad de vida a su perrita, pues acepta que su mascota está encerrada en su casa por mucho tiempo y sabe que ello podría afectar a su estado emocional.

“Sé que ahí (el lugar donde la mandará) vas a tener tu espacio, vas a estar con otros perros y te van a cuidar mucho”, añadió.

Finalmente, el dueño resaltó que la extrañará todos los días, especialmente cuando la recibía después de trabajar o al levantarse de su cama junto a ella. “Te amo mucho y espero que me entiendas”, concluyó.

Los usuarios de TikTok no apoyaron la decisión de Sergio Valdez

Solo bastó un día de publicado en la mencionada plataforma para que gran cantidad de cuentas decidieran comentar sobre el clip. Se puede leer opiniones como “Hay gente que no merece tener perros”, “Ella te esperará eternamente, no la dejes”, “Nunca se abandona a tu mejor amigo, no es negociables”, “Piénsalo bien, no importa tu trabajo, siempre te esperará”, entre otros. En tu caso, ¿realizarías la misma acción?

