La pasión por el fútbol puede unir generaciones y crear momentos inolvidables. Como prueba, la emocionante escena protagonizada por un adulto mayor y su nieta, quien decidió sorprender a su familiar con una entrada para la final de la Copa Libertadores que será protagonizada por Boca Juniors de Argentina y Fluminense de Brasil.

Oriana Barquet, identificada en TikTok como @orianabarquet, publicó un video en donde se muestra sorprendiendo a su abuelo, quien la convirtió en fan del fútbol desde temprana edad.

“Al tipo que me hizo hincha de Boca cuando tenía 20 días. Al que me llevó a la cancha por primera vez, a Mendoza y Mar del Plata. Al que me regaló mi primera camiseta”, escribió la joven en sus redes sociales.

En las imágenes, se puede ver la reacción del hombre cuando se da cuenta de que estará presente en la final del torneo continental más importante de Sudamérica. “¿Vos me estás diciendo en serio?”, preguntó el adulto mayor, poco antes de romper en llanto y abrazar a su nieta.

Conmovió a los espectadores que, en cierto momento, el argentino intentara pagar una parte del boleto. Oriana, como no podía ser de otra manera, se negó a aceptar su dinero y le dijo que era un regalo de parte suya.

El clip superó en poco tiempo las 900 mil reproducciones y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

“Soy de River pero ahora un poco quiero que gane Boca”; " ´¿Y yo que voy a pagar?’ Es impagable eso y no por el hecho de ver a Boca sino por ir con él. Disfrútalo siempre”; “La suerte que tiene tu abuelo de tenerte como nieta. Que hermoso regalo”; “Me hiciste llorar, ojalá mi abuelo estuviera para ver esa final tan importante”, escribieron las personas.

¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores 2023?

Fluminense y Boca Juniors se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores 2023 el próximo 4 de noviembre, que se definirá en partido único en el estadio Maracaná de Río de Janeiro en Brasil.

Por otra parte, la Conmebol dio a conocer que cuatro colombianos harán parte del juego decisivo, número que podría aumentar en caso de que un árbitro del país cafetero sea escogido para dirigir el compromiso.

Video recomendado

Turista se traga un anillo de diamantes de 40.000 dólares robado. (YouTube)