Las citas son situaciones perfectas para que dos personas se conozcan entre sí y detecten si realmente existe una química que dé inicio a una futura relación. Algunos no tienen el éxito esperado, pero lo que le sucedió a esta joven de Argentina ha dejado impactados a los usuarios de TikTok. ¿Qué ocurrió? Si estás interesado en conocer más información de este momento viral, hoy en Mag te lo relataré.

Aixa Marie (@aiixmarie) fue la protagonista que vivió este incómodo momento. De manera directa, la joven argentina explica que estuvo esperando por más de 40 minutos a su saliente, mientras que él realizaba una videollamada con su exnovia en plena cita, demostrando que poco le importaba el encuentro.

La mujer contó que él le pidió un momento porque debía resolver un “asunto medio personal”, pero no creyó que se tardaría mucho tiempo. Ante dicha situación, Aixa puntualiza que no ha tenido buenas experiencias con los chicos que ha salido, pues sus actitudes son “raras” o realmente no congenian.

“O sea, una cosa es que tengas un problemita, lo resolvés un toque de última, si no, le llamás un chiquitín y después, bueno, ya está, pero 40 minutos”, exclamó.

Para su mala fortuna, la chica tenía los objetos personales de su saliente y no sabía qué realizar para abandonar la cita porque deseaba regresar a su casa, pero tampoco quería dejar una mala impresión. Finalmente, aseguró que no habrá una segunda salida ni una posibilidad para que sean pareja.

¿Qué opinaron los usuarios de la experiencia de Aixa?

Tras publicar su relato en TikTok, muchas cuentas decidieron comentar al respecto y mayoría llegó a una conclusión: no se trataría de la exenamorada, sería la actual pareja del chico con el que había tenido este encuentro. Otros opinaron que no tendrían la paciencia de Aixa y hubieran abandonado la cita a pocos minutos. De estar en esta situación, ¿cuál hubiera sido tu primera reacción?

