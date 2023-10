En el marco del esperado estreno de “The Eras Tour”, la película que traslada la magia de los conciertos de Taylor Swift a la gran pantalla, las salas de cine de todo el país se convirtieron en puntos de encuentro para los fans de la cantante. Pero en un cine de México, la emoción se desbordó de una manera inusual cuando un entusiasta swiftie decidió llevar su amor por la estrella pop a un nivel insospechado.

Mientras la expectación crecía en la sala de cine y en las inmediaciones del complejo cinematográfico, un joven apasionado por Taylor Swift decidió robar un cartel promocional de la película que estaba colocado en la entrada de un cine. Con destreza y rapidez, logró desmontar el cartel y escapar de la escena, desencadenando así una serie de eventos insólitos.

Un empleado del cine, alertado por el robo, se percató del hecho y de inmediato inició una persecución tras el infractor. La escena, que parecía sacada de una película de comedia, se desarrolló por toda la plaza comercial en la que se encuentra el cine, con el swiftie intentando evadir al empleado y este último haciendo todo lo posible por capturarlo.

Mientras tanto, algunos transeúntes grabaron la inusual persecución con sus teléfonos móviles, capturando momentos cómicos y sorprendentes. Las imágenes pronto se volvieron viral en TikTok, generando una oleada de comentarios, memes y bromas sobre el singular episodio que había ocurrido en el cine de México.

“El verdadero salga de mi camino get out of my wei JSBDJABSJAJSJA”, “Tan fácil q es pedir el promocional cuando termine las proyecciones xd”, “no es un chico malo, solo quiere ser el mismo”,”Cuando esté enamorado de una swiftie no diré nada, pero habrá señales”, “Cuando vaya al cine no dire nada pero habrán señales”, fueron algunos de los comentario en el video viral de TikTok.

