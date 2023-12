La era digital nos brinda historias que van más allá de nuestra imaginación, y la última sensación en las redes sociales proviene de TikTok, la plataforma favorita de la generación Z. Haizea, una joven usuaria, compartió un video que dejó a sus seguidores boquiabiertos, narrando una experiencia tan insólita como peligrosa. Su video se ha vuelto viral en la plataforma de videos.

En el video viral, Haizea explica cómo una loncha de jamón de pavo casi le cuesta la vida. Todo comenzó cuando, disfrutando de su comida, una porción de jamón quedó atascada en su garganta. Aunque estaba acompañada solo por su padre en casa, decidió enfrentar el problema por sí misma, dirigiéndose al baño en busca de una solución.

En un giro inesperado, la joven, desesperada por despejar sus vías respiratorias, optó por utilizar un cepillo dental. Sin embargo, lo que siguió fue un incidente aún más sorprendente: terminó succionando el cepillo, quedando atascado en su garganta. La situación se complicó porque su padre, debido a problemas de salud, no pudo llevarla de inmediato a urgencias, y tuvieron que esperar a que su madre regresara del trabajo.

Haizea comparte en el video el momento crucial en el que llega a la ventanilla de urgencias y confiesa haberse tragado un cepillo de dientes. La incredulidad de los presentes se desvaneció cuando las radiografías revelan la veracidad de la situación. La joven relata que, a pesar de poder respirar, se sometió a una operación de urgencia bajo sedación para retirar el cepillo que amenazaba su vida.

‘’Llegué a la ventanilla, me dijeron ‘qué te pasa’ y yo ‘me he tragado un cepillo de dientes’. Todos flipando, no se lo podían creer hasta que me hicieron las radiografías y ahí estaba’', cuenta la joven mientras asegura que en ese momento le dijeron que se tenía que operar y que la iban a sedar para quitarle el artilugio.

“Me sedaron, estuve 40 minutos y me desperté con esto (el cepillo) en el cabecero de la cama”, afirma Haizea en el video, describiendo el desenlace de su asombrosa odisea.

La historia se ha vuelto viral en TikTok, generando una oleada de reacciones y comentarios por parte de los usuarios. Muchos expresan incredulidad ante la capacidad de Haizea para hablar y respirar mientras el cepillo estaba atascado, mientras otros elogian la importancia de buscar ayuda en situaciones críticas.

SOBRE EL AUTOR Oscar Guerrero Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.