¿Cómo reaccionarías si observas un toro mientras conduces un coche o caminas por una calle? Es probable que entres en pánico. Dicho suceso le ocurrió a un conductor de Uber cuando estaba en camino para recoger a un joven de México que solicitó el aplicativo. De estar interesado en conocer más detalles sobre este momento viral, hoy en Mag te lo revelaré.

Brandon Fernández (@brandshuff), quien pidió un taxi mediante esta app, se encargó de relatar este hecho en su cuenta de TikTok de una forma graciosa. El joven comenta que recibió el siguiente mensaje del chófer: “Señor Brandon, buenas noches, hay un toro que no me deja pasar. Soy (el señor de) Uber, estoy aquí a la vuelta. ¿Qué hago? ¿Lo espero aquí?”.

Con desconfianza de lo que había leído, el propio mexicano salió a verificar y en ese momento fue que notó la presencia de un toro y una vaca en plena calle. Pese a su arriesgada decisión, Brandon no sufrió ataques por parte de estos animales, pero confirmó que sí le generó temor.

De igual forma, el taxista de Uber no realizó un acto que pusiera en alerta a los dos bovinos; sin embargo, tendrá una experiencia que jamás olvidará mientras trabajaba para esta empresa de movilidad muy reconocida a nivel mundial. Aquí te brindaré el video.

El video se popularizó en menos de tres días

La grabación compartida por Brandon Fernández ha tenido gran acogida en TikTok, pues cuenta con más de 2 millones de visualizaciones y ha superado los 230 mil ‘me gusta’. Incluso, gran cantidad de usuarios decidieron opinar al respecto.

“Qué miedo, si los perros cuando están en grupo me dan miedo, no me imagino un toro”, “Definitivamente, papá Dios bajó contigo”, “Todo en esa calle re turbia”, “En Latam es más común de lo que creen”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

