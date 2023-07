Algunos choferes suelen dejar sus automóviles aparcados por meses, ya sea por las inclemencias del clima, problemas personales o por algún descompuesto. Ulises Brumer, de Argentina, dejó abandonada su camioneta por 9 meses y se topó con la ‘sorpresa’ de su vida’ al ir a recuperarla: él tuvo que arriesgar su vida para recuperar su preciada posesión. ¿Qué había pasado? El dilema yacía en una colmena de avispas que se apoderó de su vehículo.

De acuerdo a Ulises (@ulisesbrumer), su enfrentamiento con las avispas fue arduo y tuvo que dividir el metraje en dos partes en TikTok. La camioneta estancada fue el lugar perfecto para que cientos de avispas hicieran su colmena: “Miren el panal que se me formó”, dijo Ulises cuando vio el montículo de barro y lodo cerca al espejo retrovisor.

¡Me picó!

Para Ulises fue difícil el tratar con las avispas sin dañarlas, pero necesitaba entrar a su vehículo: él se armó con estropajos en su rostro, un extintor y mucha actitud para lidiar con los insectos voladores. Su valentía logró acumula 3.8 millones de vistas en TikTok y miles de personas que quedaron “espantadas” por la escena.

Mira el video viral

El temerario hombre, oriundo de Córdova, recibió repetidas picaduras a lo que se acercaba al gran panel de más de 1 metro de altura. “Es un hombre sin temor a la muerte”, le dijeron algunos seguidores impresionados, mientras otros le daban consejos extremos para afrontar el dilema.

Primero, él intentó usar un palo largo para comprobar si el panal se desprendía; esto no tuvo éxito. Luego que algunas avispas llegaran a su cara, Ulises optó por un extintor para deshacerse de ellas: “Se me ocurrió darle con el matafuegos, que de algo sirva esta cosa ... me picaron. ¡Ay!”, soltó un alarido de dolor.

Aunque Ulises no mostró el desenlace de su historia en TikTok, aparentemente se había deshecho del problema de aguijones y avispas: “Nosotros hubiéramos salido corriendo ni bien lo viera”, “Yo sabes cómo lo prendo fuego y me voy. Ni loco me le acerco”, “Yo pensé que le ibas a pegar con el matafuego”, exclamaron algunas personas sin la iniciativa ‘a fuego’ de Ulises.

“Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.”