Irse de vacaciones por Europa es una travesía que pocas personas se permitirían y el país de ‘Die Mannschaft’ es una atracción segura para muchos. Ladistino, de Argentina, se entusiamó al adentrarse en un pueblo de Alemania y lo que halló lo dejó sin palabras. ¿Fue una sorpresa positiva o negativa? Él relató la escena que vivió en TikTok e Instagram, y pronto miles de personas quedaron tan sorprendidas como él.

Al protagonista de esta historia se le conoce como @ladistino y él se considera así mismo un franco-argentino. Su amor por Europa lo ha llevado a viajar por varios destinos, pero Alemania lo dejó cautivado por una razón en especial: La venta de huevos entre lugareños.

Ladislas visitó un pueblo oriundo de Alemania y vio en su paso cómo una pequeña ‘casita’ de aves mostraba un cartel al lado: “Mira eso lo que acabo de encontrar, se ve el pueblo chiquito y ahí dice ‘huevos frescos’ y acá dice ‘10 huevos, 4 euros”, dijo el amante de ‘Los Gauchos’.

“Hay confianza”

Este joven parisino y amante del mate argentino contó que ‘la confianza’ es vital en Alemania. Él se percató de que el comercio de huevos se daba prácticamente sin personas como intermediarias: “Se pueden conseguir 10 huevos y es raro porque en Francia y Argentina se compra 6 o 12, acá 10″, compartió el aventurero, por lo que se vio motivado a abrir la puerta del ‘mini’ puesto de huevos.

Ladislas se encontró con varias cajas de huevos vacías, y paquetes de pasta con precios bien definidos a un lado, pero lo más impresionante era la entrega del dinero. Una pequeña ‘caja’ arriba del todo recepcionaba las monedas o billetes de los habitantes alemanes, tras recoger la mercadería.

“Es como que todo funciona con confianza. Eso ni en Francia lo podrías hacer”, fue la reflexión a la que llegó el latino-francés y pronto su metraje logró recaudar cerca de 38 mil reproducciones de video, y miles de comentarios dándole la razón.

“Igual eso es porque es un pueblo pequeño, hay confianza entre los habitantes, supongo. Pero en la ciudad no podes hacer eso”, puntualizó, ya que la situación citadina sería algo diferente.

“En Argentina no dura dos minutos, jajaja”, “Qué bien, eso en Uruguay no se podría, no dejarían ni la casita”,”Vi lo mismo en Austria”, “Una locura, o es que nosotros los latinos somos los locos ¡Vaya mundo!”, dijeron algunos curiosos en TikTok.

