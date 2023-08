“Qué extraño es esto”, dijo Jimmy Álvarez cuando se topó con una de las frutas más raras y excéntricas de todo Japón. La impresión de autor de ‘Pongámoslo a Prueba’ fue tal que le dedicó un video completo en TikTok: habló de su sabor, peso y si realmente valía lo que costaba la cosecha. A su paso, también probó otros peculiares frutos tropicales que no se hallan fácilmente en Occidente.

La mente brillante detrás de ‘Pongámoslo a prueba’ viajó al país nipón para conocer más de su cultura y poder grabar sus icónicas costumbres. De hecho, la mente de @pongamoslo_a_prueba se animó a probar cualquier cosa extraña que se cruzara por su camino, como lo que vendía cierta tienda de frutas gourmet.

“Una sandía cuadrada y una sandía en forma de pirámide valen 2 mil pesos mexicanos”, fue el dato que soltó Jimmy, quien ya auguraba que iba a gastar más de 200 dólares en estas compras.

“Super súper jugosa”

Cada una de las frutas de lujo que probó Jimmy fue digna de su aprecio y alabanzas. Antes de llegar a la sandía cuadrada, el hombre de YouTube pasó por un cierto mango colorido en un empaque ostentoso y adornado como la presentación de una joya carísima. Su sabor fue tan ‘alucinante’ que llenó al joven latino de alegría.

“No sé si es el sabor o el precio lo que me hace decir: ‘Tienes que disfrutarlo al máximo’”, dijo el mexicano en medio de la degustación en plena calle.

Concretamente, el creador de ‘Pongámoslo a prueba’ gastó cerca de “mil 500 pesos mexicanos” por un melón, es decir, casi 30 dólares; y mil pesos por un mango, al tipo de cambio, otros 60 dólares.

A su paso, el latinoamericano resaltó el fin especial de dichas frutas: “generalmente son para dar como regalo u ocasiones especiales”. Además, rescató que tienen un proceso de cosecha muy especial: “Son cultivadas de manera muy específica, de una calidad única y bajo cuidados muy especiales”, detalló Jimmy.

Pasados unos minutos, llegó el momento de probar la sandía, cuya presentación dejó mucho que desear, pese a su precio de 120 dólares: “Vamos a darle una buena mordida ... Definitivamente van a decir que estoy obsesionado, pero el mango es lo que realmente vale. Yo daría 100 pesos por la sandía, sabe como cualquier otra sandía”, dijo sin pelos en la lengua.

“La persona que graba viendo que no le dieron mango”, “¡La sandía no se veía buena!”, “Creo que el mango pudo opacar el sabor de las otras frutas porque es mucho más dulce”, “Los japoneses viendo a Jimmy comer la fruta en la calle”, “¿Viajaste a Minecraft?”, le comentaron al influencer sobre su corto y curioso metraje.

¿Quién en Jimmy Álvarez de ‘Pongámoslo a Prueba’?

El famoso influencer Jimmy Álvarez saltó la fama en 2018 cuando creó su canal de youtube llamado ‘Pongámoslo a Prueba’: cuyo fin es probar distintos métodos y productos de mercado en la vida real. Más tarde decidió integrar otras plataformas sociales a su plan de contenidos.

“Con la pandemia todo mundo usaba TikTok, entonces dije que hay que seguir innovando y entraba a TikTok y decía que eran puros bailes, contenido que no me gustaba, pero me fui dando cuenta que no es eso, el algoritmo al principio te muestra de todo y después aprende de ti, cuanto consumes de baile, belleza, salud mental y te empieza a mostrar de eso. Es una plataforma en la que puedes aprender mucho”, señaló Jimmy en conversaciones con Milenio.

